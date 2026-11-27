Bolu'nun İzzet Baysal Caddesi'nde akılalmaz bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık bir ay önce Ankara'dan Bolu'ya kızının yanına gelen Hatice İman, kızıyla birlikte Yukarı Çarşı'ya gitmek için yürüyen merdivene bindi.