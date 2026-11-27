Bolu'da kahreden olay! 84 yaşındaki kadın yürüyen merdivenden düşerek can verdi
Bolu'da yürüyen merdivene binen 84 yaşındaki Hatice İman, dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yaşlı kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Giriş Tarihi:
Bolu'nun İzzet Baysal Caddesi'nde akılalmaz bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık bir ay önce Ankara'dan Bolu'ya kızının yanına gelen Hatice İman, kızıyla birlikte Yukarı Çarşı'ya gitmek için yürüyen merdivene bindi.
YÜRÜYEN MERDİVENDE DENGESİNİ KAYBETTİ
Bu sırada dengesini kaybeden 84 yaşındaki kadın, düşerek ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla yürüyen merdiven durdurulurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Düşme sonucu vücudunda kırıklar oluşan Hatice İman, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 84 yaşındaki kadın, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ahsen Kaya Takvim.com.tr Yaşam