Midas 13 Ekim 3. dönem kampanyası kapsamında 20 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen çekiliş sonuçlandı. Toplam 2.884 katılımın gerçekleştiği çekilişte Apple iPhone Duo 256 GB kazanan asil ve yedek talihliler açıklandı.

MİDAS 13 EKİM 3. DÖNEM KAMPANYASI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Apple iPhone Duo 256 GB Talihli durumu Adı soyadı / İl Asil talihlisi Sudenur Düzen / Kocaeli Yedek talihlisi Mahmut Turan / Antalya

Bu kampanya MPİ'nin 07.10.2026 tarihli ve E-58259698-255.01.02-98332 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 20.11.2026 tarihinde yapılan çekilişe 2.884 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlinin ikramiyesini almak için 11.12.2026 tarihine kadar; yedek talihlinin ise 26.12.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr e-posta adresine, 0212 217 41 21 numaralı faksa ya da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.'nin Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu/İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Midas Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son kullanım tarihi 26.03.2027'dir. KDV ve ÖTV hariç diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Midas Menkul Değerler A.Ş. ve U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. çalışanları ile 18 yaşından küçükler kampanyaya katılamaz; katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.