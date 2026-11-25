Ankara'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, kadın şüphelinin sanal medya üzerinden tanıştığı kişileri birlikte olma vaadiyle ormanlık alana çağırdığı belirlendi.

Ankara'da şantaj çetesine suçüstü operasyon

SANTAJ YAPIP KREDİ ÇEKTİLER

Buluşma sırasında kadın şüphelinin eşi ve akrabaları olduklarını söyleyerek ortaya çıkan erkek şüphelilerin, mağdurları silahla tehdit edip çektikleri görüntülerle şantaj yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin, mağdurların hesaplarındaki paraları internet bankacılığı aracılığıyla aldıkları, adlarına kredi çektikleri ve kredi kartlarından harcama yaptıkları belirlendi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Aynı yöntemle 7 farklı olay gerçekleştirdikleri tespit edilen 5 şüpheli, ormanlık alanda silahla birlikte suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.