Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde yağma, şantaj, tehdit, fuhuş ve uyuşturucu madde ticareti suçlarına yönelik yürüttükleri planlı çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.

Konya'da fuhuş, uyuşturucu ticareti ve şantaj suçlarına karıştıkları tespit edilen şüphelilere eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli tutuklandı (Foto: DHA)

BULUŞMA SONRASI GASP!

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, müştekileri fuhuş vaadiyle buluşmaya ikna ettikleri, buluşma sonrasında ise darbederek paralarını gasbettikleri belirlendi. Şüphelilerin ayrıca fuhuş, uyuşturucu madde ticareti ve şantaj suçlarına da karıştıkları tespit edildi.