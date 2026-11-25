Konya'da fuhuş vaadiyle tuzak: Buluşmaya çağırıp gasbettiler! 11 kişi tutuklandı
Konya'da fuhuş vaadiyle buluşmaya ikna ettikleri kişileri darbederek paralarını gasbettikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Polis ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve şantaj suçlarına da karıştıkları tespit edilen 11 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konya'da vatandaşları fuhuş vaadiyle buluşmaya ikna edip buluşma sonrasında paralarını gasbeden şüphelilere yönelik operasyonda 11 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde yağma, şantaj, tehdit, fuhuş ve uyuşturucu madde ticareti suçlarına yönelik yürüttükleri planlı çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.
BULUŞMA SONRASI GASP!
Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, müştekileri fuhuş vaadiyle buluşmaya ikna ettikleri, buluşma sonrasında ise darbederek paralarını gasbettikleri belirlendi. Şüphelilerin ayrıca fuhuş, uyuşturucu madde ticareti ve şantaj suçlarına da karıştıkları tespit edildi.
Kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla ekipler tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Konya’da fuhuş vaadiyle gasp! 11 kişi tutuklandı
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.