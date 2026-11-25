Yaklaşık 100 milyon yıl önce dinozorlarla aynı dönemde yaşayan kanatsız ve uzun bacaklı bir çekirge türünün, su yüzeyinde yürüyebildiği ortaya çıktı. Bilim insanları, 99 milyon yıllık kehribar fosillerinde su itici kılları ve kürek gibi arka bacaklarıyla suyun yüzey geriliminden yararlanarak ilerleyen "Hydrelcana zhangi" adlı yeni bir türü tespit etti.

99 MİLYON YILLIK KEHRİBARDAN ÇIKAN GİZEM

Çin Bilimler Akademisine bağlı Nanjing Jeoloji ve Paleontoloji Enstitüsü öncülüğünde yürütülen çalışma kapsamında bilim insanları, 99 milyon yıllık kehribar fosillerinin içerisinde daha önce bilinmeyen bir böcek familyasına ait, kanatsız, kısa gövdeli ve uzun bacaklı çekirge örneklerine rastladı.