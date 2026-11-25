Dinozorlarla aynı çağda yaşadı, su üzerinde yürüdü: 99 milyon yıllık kehribar fosilinden şaşırtan keşif
Bilim insanları, 99 milyon yıllık kehribar içinde bulunan kanatsız çekirgelerin kürek gibi arka bacakları ve su itici kıllarıyla su yüzeyinde ilerleyebildiğini ortaya çıkardı. Tek kehribarda bir arada bulunan 9 çekirgeyi inceleyen bilim insanları, bunun bilinen en eski toplu beslenme izi olabileceğine dikkat çekiyor.
Yaklaşık 100 milyon yıl önce dinozorlarla aynı dönemde yaşayan kanatsız ve uzun bacaklı bir çekirge türünün, su yüzeyinde yürüyebildiği ortaya çıktı. Bilim insanları, 99 milyon yıllık kehribar fosillerinde su itici kılları ve kürek gibi arka bacaklarıyla suyun yüzey geriliminden yararlanarak ilerleyen "Hydrelcana zhangi" adlı yeni bir türü tespit etti.
99 MİLYON YILLIK KEHRİBARDAN ÇIKAN GİZEM
Çin Bilimler Akademisine bağlı Nanjing Jeoloji ve Paleontoloji Enstitüsü öncülüğünde yürütülen çalışma kapsamında bilim insanları, 99 milyon yıllık kehribar fosillerinin içerisinde daha önce bilinmeyen bir böcek familyasına ait, kanatsız, kısa gövdeli ve uzun bacaklı çekirge örneklerine rastladı.
Yaklaşık 100 milyon yıl önce dinozorlarla aynı dönemde yaşadığı değerlendirilen çekirgelerin suyun yüzey geriliminden yararlanarak su üzerinde dengede kalabildiğini belirleyen araştırmacılar, söz konusu canlıların su itici kılları ve arka bacaklarının alt bölümündeki yaprak biçimli, kürek benzeri uzantıları sayesinde su yüzeyinde ilerleyebildiğini ortaya koydu.
BİLİM İNSANLARI "NADİR" GÖRÜLDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ
Araştırmacılar, su üzerinde yürümenin doğada oldukça nadir görülen bir özellik olduğuna dikkati çekti.
Otçul beslendiği değerlendirilen 9 çekirgenin aynı kehribar parçasında ve bir arada korunmuş olmasının, türün beslenme amacıyla büyük gruplar halinde toplanmış olabileceğini gösterdiğini belirten araştırmacılar, bu bulgunun çekirgeler veya cırcır böceklerinde toplu halde beslenme davranışına ilişkin bilinen en eski kayıt olabileceğine işaret etti.
Araştırmacılar, "Hydrelcana zhangi" adını verdikleri bu canlıları "Hydrelcanidae" adlı yeni böcek familyası altında sınıflandırdı.
Çalışmanın sonuçları, "Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences" dergisinde yayımlandı.