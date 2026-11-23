İstanbul'da ateş çemberi! Peş peşe çıkan yangınlarda 2 can kaybı, 3 ağır yaralı
İstanbul'da peş peşe yaşanan iki yangın faciayla sonuçlandı. Küçükçekmece ve Gaziosmanpaşa'daki olayların ardından ortaya çıkan ayrıntılar dikkat çekerken, bir ev sahibi gözaltına alındı, bir kişi tutuklandı.
İstanbul'da peş peşe yaşanan yangınlar yürekleri yaktı. Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde 5 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 1'i doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamazken, 3 kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
KÖMÜRLÜKTEN APARTA DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ
Yangının çıktığı bodrum katın daha önce kömürlük olarak kullanıldığı, sonradan aparta dönüştürülerek aylık 9 bin liraya kiraya verildiği ortaya çıktı. Olayla ilgili ev sahibi gözaltına alınırken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
ÖMER KURTARILAMADI
Gaziosmanpaşa'da 19 Kasım'da 1. kattaki dairede çıkan yangın da can aldı. Yangında dumandan etkilenen 12 yaşındaki futbolcu Ömer Ege Özyurt ile birlikte 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Futbol hayatına Kemerburgaz'da başlayan Ömer Ege, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi. Ömer'in ölümüne yol açan yangının, 1. kattaki komşusu Günay F.'nin (50) açık unuttuğu ısıtıcıdan çıktığı belirlendi. Suç kaydı bulunan Günay F., tutuklandı.
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