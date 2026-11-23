İstanbul'da peş peşe yaşanan yangınlar yürekleri yaktı. Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde 5 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 1'i doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamazken, 3 kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

İstanbul'da peş peşe çıkan iki yangında 2 kişi hayatını kaybetti. (Fotoğraflar: DHA)

KÖMÜRLÜKTEN APARTA DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ

Yangının çıktığı bodrum katın daha önce kömürlük olarak kullanıldığı, sonradan aparta dönüştürülerek aylık 9 bin liraya kiraya verildiği ortaya çıktı. Olayla ilgili ev sahibi gözaltına alınırken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.