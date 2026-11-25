Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar O.P.Y. ve Ç.K. ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Diğer sanıklar duruşmaya katılmadı.