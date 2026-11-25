Kahramanmaraş’ta 41 kişinin öldüğü Pınar Apartmanı davasında 2 sanığa 10’ar yıl hapis
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023 depremlerinde 41 kişinin hayatını kaybettiği Pınar Apartmanı’nın yıkılmasına ilişkin davada, kooperatif yönetim kurulu başkanı Tevfik Tepebaşı ile binanın fenni mesulü Necati Kaptanoğlu 10’ar yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Tepebaşı’nın tahliyesine ve diğer 7 sanığın beraatine karar verdi.
Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar O.P.Y. ve Ç.K. ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Diğer sanıklar duruşmaya katılmadı.
SON SÖZLERİNDE BERAAT İSTEDİLER
Mahkeme heyetinin son sözlerini sorduğu sanıklardan Tepebaşı, O.P.Y. ve Ç.K. beraat talebinde bulundu.
TEPEBAŞI'NA TAHLİYE, 7 SANIĞA BERAAT
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Tepebaşı ve Kaptanoğlu'nu "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 10'ar yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak Tepebaşı'nın tahliyesine karar verdi.
Mahkeme, tutuksuz sanıklar Ç.K., O.P.Y., M.E., M.H., V.Ç., M.S. ve H.Ç.'nin ayrı ayrı beraatine hükmetti.
PINAR APARTMANI 7,7 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMDE YIKILDI
Dulkadiroğlu ilçesi Salman Zülkadiroğlu Bulvarı'ndaki Pınar Apartmanı, 6 Şubat 2023'te Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkıldı. Enkazda 41 kişi hayatını kaybetti. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianameyle 9 sanık hakkında dava açılmıştı.