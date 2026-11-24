Adidas kampanyasının 18 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen çekiliş sonuçları belli oldu. Toplam 12 bin 421 katılımın gerçekleştiği çekilişte Adidas Hediye Seti kazanan asil ve yedek talihliler açıklandı. Asil talihlinin en geç 9 Aralık 2026, yedek talihlinin ise en geç 24 Aralık 2026 tarihine kadar gerekli başvuru evraklarını tamamlaması gerekiyor.

Çekilişi kazanan asil ve yedek talihliler ise şu şekilde:

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Bu kampanya MPİ'nin 14.10.2026 tarihli E-24951361-255.01.02-98739 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 18.11.2026 tarihinde yapılan çekilişe 12.421 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 09.12.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 24.12.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 numaralı faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No: 4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Adidas Spor Malzemeleri Satış ve Pazarlama A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 31.12.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere veraset ve intikal vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.