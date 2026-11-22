Kastamonu'da 22 yıldır sigara içilmeyen köy. (Foto: İHA)

İlk zamanlarda uygulamaya bazı vatandaşların tepki gösterdiğini anlatan Sezer, "Çok tepki aldık. Hatta öyle kaçak şekilde içenler oldu ki gelip o levhaların altında kümelenip sigaraları yaktılar. Hemen bunları da haber yaptık. Biz de şikayet ettik. Jandarma bile ilgilendi. Zaman içerisinde bunlar da unutuldu. Her geçen yıl devam ediyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Herkes artık buranın sigara içilmeyen köy olduğunu öğrendi ve alıştı" diye konuştu.



"BEN 30 YIL SİGARA İÇTİM"

Kendisinin de 30 yıl sigara kullandığını belirten Sezer, "Ben 30 yıl sigara içtim. Çalıştığım iş yerinde genel müdür gelir kontrol ederdi. 'Gene mi sigara içiyorsun' diyecek diye aklım çıkardı. Onun için oradayken bırakmıştım. Buraya gelince de aynı mücadeleyi sürdürdük. Yazları çok genç geliyor. Gençlerle çok mücadele veriyoruz" şeklinde konuştu.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Ortaöz köyü. (Foto: İHA)

"BU UYGULAMA BÖYLE DEVAM EDECEK"

Çevre mahallelerde yaşayan vatandaşların da sigarayı bırakabilmek için kendilerinden destek istediklerini anlatan Sezer, "Birlikte bıraktık. Burada KOAH hastaları vardı, makineye bağlı olanlar vardı. Hava almak için makineye bağlanıyor ama çıkar çıkmaz hemen sigarayı yakıyor. Onları da örnek gösterdik. Bu kadar temiz havanın içerisinde sigara içilmesi herkese zarar veriyordu. Çok şükür bundan da kurtuldular. Ben devam ettiğim müddetçe bu uygulama böyle devam edecek. Kimse bizim gözümüzün önünde açıkta sigara içemez. Hangi mahalleme gidersen git, her taraf tertemiz" ifadelerini kullandı.