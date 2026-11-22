Antakya’da 5 araç zincirleme kazaya karıştı: 1 ölü, 10 yaralı
Antakya çevre yolu Ekinci mevkisindeki üst geçitte 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 1 kişi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Giriş Tarihi:
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
5 ARAÇ ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINA KARIŞTI
Antakya çevre yolunun Ekinci mevkisindeki üst geçitte, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 11 kişi, sağlık ekiplerince Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yaralılardan E.R.Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanan üst geçit, araçların çekilmesiyle normale döndü.
Asu Yıldız Tekin Takvim.com.tr Yaşam