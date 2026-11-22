Muğla 'da 5.5 yıl önce yaşadığı kazadan sonra uzun süre temel ihtiyaçlarını dahi başkalarının desteğiyle karşılayabilen öğretmen Yılmaz Tekin (57), zorlu tedavi sürecinin ardından engel oranını yüzde 96'ya geriletti. Kazanın ardından yatağa bağlı kalan Tekin, tedavi sürecinin ardından 3 yılın sonunda oturabildi. Bir süre önce de görev yaptığı Seydikemer Şehit Gürkan Akan İlkokulun'da mesleğine geri döndü, öğrencilerine kavuştu.

Yılmaz öğretmen tedavi süreci sonrası yeniden okulunda rehberlik yapıyor. (Foto: AA)

MESLEĞİME AŞIĞIM

Öğretmenliği ve çocukları çok sevdiğini, mesleğine aşık olduğunu ifade eden Tekin, "Görevimi yapmama bir engel yok. Yani rehber öğretmen olduğum için odamda duruyorum, sınıflara da girebiliyorum. Asansörle binayı da gezebiliyorum" dedi. Çevresinin, arkadaşlarının, öğrencilerinin ve meslektaşlarının maddi manevi desteğinin iyileşmesinde büyük rol oynadığını vurgulayan Tekin, "İlk raporumda yüzde 99 engelliydim. Tedavi ve mücadeleyle engelim şu anda yüzde 96 olarak görülüyor" dedi.