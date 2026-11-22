Yatağa bağlı kalmıştı! Öğretmen Yılmaz Tekin 5,5 yıl sonra öğrencilerine kavuştu: "Mesleğime aşığım"
Geçirdiği trafik kazasının ardından omurilik hasarı nedeniyle yüzde 99 engelli raporu verilen öğretmen Yılmaz Tekin, öğrencilerini yalnız bırakmadı. Dersbaşı yaptı
Muğla'da 5.5 yıl önce yaşadığı kazadan sonra uzun süre temel ihtiyaçlarını dahi başkalarının desteğiyle karşılayabilen öğretmen Yılmaz Tekin (57), zorlu tedavi sürecinin ardından engel oranını yüzde 96'ya geriletti. Kazanın ardından yatağa bağlı kalan Tekin, tedavi sürecinin ardından 3 yılın sonunda oturabildi. Bir süre önce de görev yaptığı Seydikemer Şehit Gürkan Akan İlkokulun'da mesleğine geri döndü, öğrencilerine kavuştu.
MESLEĞİME AŞIĞIM
Öğretmenliği ve çocukları çok sevdiğini, mesleğine aşık olduğunu ifade eden Tekin, "Görevimi yapmama bir engel yok. Yani rehber öğretmen olduğum için odamda duruyorum, sınıflara da girebiliyorum. Asansörle binayı da gezebiliyorum" dedi. Çevresinin, arkadaşlarının, öğrencilerinin ve meslektaşlarının maddi manevi desteğinin iyileşmesinde büyük rol oynadığını vurgulayan Tekin, "İlk raporumda yüzde 99 engelliydim. Tedavi ve mücadeleyle engelim şu anda yüzde 96 olarak görülüyor" dedi.
Okul müdürü Yelda Leblebici, Tekin'in meslek aşkıyla görevine döndüğünü belirterek, "Öğretmenlerimize, velilerimize ve öğrencilerimize rehberlik hizmetlerini sunuyor. Kendisine desteği için, görev aşkı için, bize kattıkları için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.