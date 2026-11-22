M.K. isimli kadın ve kocası E.C.K. ile birlikte cinayete karıştığı ortaya çıkan aile üyesi 5 kişi adliyeye sevk edilmişti. Şahıslardan 5'i tutuklanırken, 2'si serbest kaldı. Öte yandan şahısların ifadelerinde şahsı evde bıçaklayarak öldürdükleri ve ev içerisinde varil içerisinde yakmaya çalıştıkları, ardından da cesedi yok edemeyince çuvala koydukları cesedi arabayla Kuzeytepe Mahallesi'nden taşıyarak Asi Nehri'ne attıkları öğrenildi.

BEZAR'I ÇUVALA KOYDULAR

Öte yandan dalgıç polislerin nehir içerisinde yaptıkları aramalar esnasında içinde ceset olan çuvalı buldukları anların görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelilerin ifadelerinde, Ahmet Nuri Bezar'ı evde bıçaklayarak öldürdüklerini, ardından cesedini varil içerisinde yakmaya çalıştıklarını anlattıkları öğrenildi. Cesedi ortadan kaldıramayan zanlıların, Bezar'ı çuvala koyarak otomobille Kuzeytepe Mahallesi'nden Asi Nehri'ne taşıdıkları ve suya attıkları belirtildi.