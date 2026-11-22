Konya'da toplumsal dayanışma ruhunu güçlendirmek ve vatandaşlar arasında sevgi bağlarını pekiştirmek amacıyla dikkat çekici bir farkındalık etkinliğine imza atıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilen 'Sevgi Tramvayı' projesi, şehrin en işlek raylı sistem hatlarından birinde vatandaşlarla buluştu.

'Daha sevgi dolu bir dünya için' mottosuyla yola çıkan özel tramvay, vatandaşlardan da tam not aldı. Özel olarak oluşturulan 'Sevgi Tramvayı' sıradan bir şehir içi ulaşım deneyiminin ötesine geçerek yolculara ve duraklarda bekleyen vatandaşlara umut, hoşgörü ve birlikte yaşama kültürü üzerine anlamlı mesajlar sundu