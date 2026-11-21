Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde plastik kasa yüklü tır alevlere teslim oldu: Yangın sırasında yaşanan patlamalar panik yarattı
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesindeki hal pazarında bulunan plastik kasa yüklü tırda çıkan yangın çekici kısmına sıçradı. Tırda meydana gelen patlamalar kısa süreli paniğe yol açarken, alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının ardından tır kullanılamaz hale geldi.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde plastik kasa yüklü tırda çıkan yangın ve yaşanan patlamalar paniğe neden oldu.
TIRDA YAŞANAN PATLAMALAR KISA SÜRELİ PANİĞE NEDEN OLDU
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi hal pazarı içerisinde yaşandı. İddiaya göre, sebze ve meyve kasaları yüklü bir tırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tırın çekici kısmını sardı.
Yapılan ihbarla olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Cep telefonuna kamerasına yansıyan yangında tırda yaşanan patlamalar ise kısa süreli paniğe neden oldu.
YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Ekiplerin müdahalesi sonrası söndürülen tır kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldığı öğrenildi.