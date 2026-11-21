Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde plastik kasa yüklü tırda çıkan yangın ve yaşanan patlamalar paniğe neden oldu.

TIRDA YAŞANAN PATLAMALAR KISA SÜRELİ PANİĞE NEDEN OLDU

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi hal pazarı içerisinde yaşandı. İddiaya göre, sebze ve meyve kasaları yüklü bir tırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tırın çekici kısmını sardı.

Birecik'te tır yangını: Patlamalar paniğe yol açtı

Şanlıurfa'da plastik kasa yüklü tırda çıkan yangın ve yaşanan patlamalar paniğe neden oldu. (Foto: İHA)

Yapılan ihbarla olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Cep telefonuna kamerasına yansıyan yangında tırda yaşanan patlamalar ise kısa süreli paniğe neden oldu.

Tır kullanılamaz hale geldi. (Foto: İHA)

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Ekiplerin müdahalesi sonrası söndürülen tır kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldığı öğrenildi.