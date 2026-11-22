Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine 23 Kasım Pazartesi günü yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında yolcu ile araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım AŞ, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle iki hatta da bazı seferlerin gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu.

Bozcaada ve Gökçeada seferleri iptal edildi

GEYİKLİ-BOZCAADA HATTINDA 6 SEFER İPTAL

Gestaş tarafından yapılan duyuruya göre Geyikli-Bozcaada hattında 23 Kasım Pazartesi günü Geyikli'den saat 08.00, 11.00 ve 15.00'te; Bozcaada'dan ise saat 07.00, 10.00 ve 14.00'te yapılması planlanan seferler iptal edildi.