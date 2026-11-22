Çanakkale'de feribot seferlerine hava engeli! Bozcaada ve Gökçeada'ya gidecekler bu saatlere dikkat
Çanakkale'de olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını etkiledi. Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle 23 Kasım Pazartesi günü Bozcaada ve Gökçeada hatlarında yapılması planlanan 12 feribot seferi iptal edildi. Gestaş Deniz Ulaşım AŞ, iptal edilen seferlerin saatlerini açıkladı.
Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine 23 Kasım Pazartesi günü yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ve adalar hattında yolcu ile araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım AŞ, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle iki hatta da bazı seferlerin gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu.Bozcaada ve Gökçeada seferleri iptal edildi
GEYİKLİ-BOZCAADA HATTINDA 6 SEFER İPTAL
Gestaş tarafından yapılan duyuruya göre Geyikli-Bozcaada hattında 23 Kasım Pazartesi günü Geyikli'den saat 08.00, 11.00 ve 15.00'te; Bozcaada'dan ise saat 07.00, 10.00 ve 14.00'te yapılması planlanan seferler iptal edildi.
KABATEPE-GÖKÇEADA HATTINDA DA İPTAL KARARI
Olumsuz hava koşulları Kabatepe-Gökçeada hattındaki seferleri de etkiledi.
Bu kapsamda Kabatepe'den saat 09.00, 13.00 ve 17.00'de; Gökçeada'dan ise saat 07.00, 11.00 ve 15.00'te gerçekleştirilmesi planlanan feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi.
Böylece iki hatta toplam 12 feribot seferi iptal edilmiş oldu.
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