Ankara'nın Akyurt ilçesinde 16 Kasım 2026 tarihinde meydana gelen kazada, Kırşehir nüfusuna kayıtlı 17 yaşındaki Kardelen Koç, iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetmişti. Yaşanan feci olayın ardından soruşturma sürerken, olaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtları da gün yüzüne çıktı.

Kardelen Koç'un ölüm anı kamerada

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ACI OLAYIN GÖRÜNTÜLERİNİ AÇIĞA ÇIKARTTI

16 Kasım'da meydana gelen ve 17 yaşındaki Kardelen Koç'un hayatını kaybettiği olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kırşehir nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Kardelen Koç, iş makinesinin altında kalarak yaşamını yitirmişti. Yaşanan acı olayın ardından ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri, olayın yaşandığı anlara ilişkin görüntüleri gözler önüne serdi.

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