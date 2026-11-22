11 yaşında tarih yazdı: Emir Yiğit Birlik'in gözü 2032 Olimpiyatları'nda madalyada
Dünyanın en küçük ‘paralimpik masa tenisi milli sporcusu’ olan Emir Yiğit, 2032 olimpiyatlarına hazırlanıyor.
Giriş Tarihi:
Muğla Bodrum'da yaşayan serebral palsi (beyin felci) hastası Emir Yiğit Birlik (11), iki yıl önce başladığı masa tenisinde kendini gösterdi. Ankara'da düzenlenen şampiyonada dereceye girdi. Geçen yıl Paralimpik Milli Takım'a davet edildi.
Dünyanın en küçük paralimpik masa tenisi milli sporcusu unvanın aldı. Küçük sporcu, haftanın 5 günü antrenman yapıp fizik tedavisini sürdürerek 2032 Olimpiyatları'na hazırlanıyor.
Birlik, "Benim gibi bütün engelli arkadaşlarımı spora davet ediyorum. Sporda kendimi buluyorum. 2032 Olimpiyatları'na katılıp derece yapmayı hedefliyorum" dedi.
Emir Yiğit, "Hedefim ülkeme madalya kazandırmak" dedi
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Yaşam