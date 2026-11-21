Aras'ın annesi Şükriye Tavşan. (Foto: DHA)

Davanın 6. duruşmasına oğlunun fotoğrafıyla gelen acılı anne Şükriye Tavşan, "Acılı anneyim ben, gül gibi çocuk yetiştirdim. Bunlar çocuğuma kıydılar, onu katlettiler. Bir an önce cezalarının verilmesini istiyorum." diyerek adalet istedi.