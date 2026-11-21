Paramedik Hamit Aras davasında 6. duruşma: Savcı 4 sanık için ceza talep etti
Oğlunu kaybeden acılı anne, davanın 6. duruşmasına yine evladının fotoğrafıyla geldi. Mahkeme heyetine oğlunun acısını bir kez daha anlatan ve gözyaşları içinde adalet isteyen Şükriye Tavşan, “Gül gibi çocuk yetiştirdim, bunlar çocuğuma kıydılar.” sözleriyle yürekleri deldi...
Antalya Muratpaşa'da yaşayan paramedik Hamit Aras (30), geçen yıl sigara isteyen 4 gencin saldırısına uğradı.
Hastaneye kaldırılan Aras, 3 gün sonra hayatını yaşamını yitirdi.
DURUŞMA ERTELENDİ
Polis, İ.S. (16), Gökhan A. (17), Savaş İnceoğlulları (21) ve Muhammet Emir K.'yı (17) gözaltına aldı. Muhammet Emir K. ve Savaş İnceoğlulları tutuklandı. İ.S. ve Gökhan A. adli kontrolle serbest bırakıldı.
Davanın 6. duruşmasına oğlunun fotoğrafıyla gelen acılı anne Şükriye Tavşan, "Acılı anneyim ben, gül gibi çocuk yetiştirdim. Bunlar çocuğuma kıydılar, onu katlettiler. Bir an önce cezalarının verilmesini istiyorum." diyerek adalet istedi.
Savcı, 4 sanığın cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi için karar duruşmasını ileri bir tarihe erteledi.