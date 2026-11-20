İMAM ODAYA GİRİNCE POLİSİ ARADI Olay, Orhangazi ilçesinin merkez camisi olan Gazi Orhanbey Camii'nde meydana geldi. Sabah namazı için camiye gelen imam, odasının dağınık olduğunu fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bursa'da camiye girerek yaklaşık 6 bin lirayı ve imamın cep telefonunu çalan hırsız kendi cep telefonunu olay yerinde unuttu.

Güvenlik kameralarının kayıt cihazını da parçalayan şüpheli, olay yerinde kendi cep telefonunu unuttu (Foto: İHA)

PARAYI TELEFONU ÇALDI KENDİ TELEFONUNU UNUTTU

Şüpheli ya da şüphelilerin camideki güvenlik kameralarına ait kayıt cihazını parçaladığı, camiye ait yaklaşık 6 bin lirayı ve imamın cep telefonunu çalarak olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Kendi telefonunu olay yerinde unuttu Olay yeri inceleme ekipleri, imamın odasında yaptıkları çalışmada cami görevlilerine ait olmayan bir cep telefonu buldu.