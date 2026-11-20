Bursa camiden 6 bin lira ile imamın telefonunu çalan şüpheli, kendi telefonunu odada unuttu
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Gazi Orhanbey Camii'ne giren hırsız, yaklaşık 6 bin lira ile imamın cep telefonunu çalarken kendi telefonunu olay yerinde unuttu. Sabah namazı için camiye gelen imamın durumu fark etmesi üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Saat 03.00 sıralarında gerçekleşen hırsızlıkta güvenlik kameralarının kayıt cihazının da parçalandığı belirlendi. Polis, telefondaki parmak izlerinden hırsıza ulaşmaya çalışıyor.
Bursa'da camiye girerek yaklaşık 6 bin lirayı ve imamın cep telefonunu çalan hırsız kendi cep telefonunu olay yerinde unuttu.
İMAM ODAYA GİRİNCE POLİSİ ARADI
Olay, Orhangazi ilçesinin merkez camisi olan Gazi Orhanbey Camii'nde meydana geldi. Sabah namazı için camiye gelen imam, odasının dağınık olduğunu fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine camiye Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerasının kayıt cihazını parçaladı Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, hırsızlık olayının saat 03.00 sıralarında gerçekleştiği belirlendi.
PARAYI TELEFONU ÇALDI KENDİ TELEFONUNU UNUTTU
Şüpheli ya da şüphelilerin camideki güvenlik kameralarına ait kayıt cihazını parçaladığı, camiye ait yaklaşık 6 bin lirayı ve imamın cep telefonunu çalarak olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Kendi telefonunu olay yerinde unuttu Olay yeri inceleme ekipleri, imamın odasında yaptıkları çalışmada cami görevlilerine ait olmayan bir cep telefonu buldu.
Hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilere ait olduğu değerlendirilen telefon üzerinde parmak izi incelemesi yapıldı.
Telefondan elde edilecek parmak izlerinin, imamın odasından alınan izlerle karşılaştırılacağı öğrenildi.