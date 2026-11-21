06.10.2026 tarihli ve E-24951361-255.01.02-98011 sayılı Milli Piyango İdaresi izniyle düzenlenen kampanyanın çekilişi, 16 Kasım 2026 saat 11.00'de noter huzurunda yapıldı. Kampanya kapsamında ikramiye olarak verilen 2022 model elektrikli (9.900 km) Citroen Ami aracın talihlileri ilan edildi.

CITROEN AMI 2022 MODEL ELEKTRİKLİ 9900 KM ASİL TALİHLİ SIRA NO KURA NO ADI SOYADI ŞEHİR 1 06879 SEDAT IŞILGAN İSTANBUL YEDEK TALİHLİ SIRA NO KURA NO ADI SOYADI ŞEHİR 1 13514 RAMAZAN EKER ANTALYA

Kampanya 06.10.2026 tarihli E-24951361-255.01.02-98011 sayılı Milli Piyango İdaresi izniyle düzenlenmiştir. Çekiliş tarihi 16.11.2026 saat 11:00'da noter huzurunda gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlinin ikramiyelerini almak için 05.12.2026 tarihine kadar; yedek talihlinin Armed Güvenlik Sistemleri Elektrik Elektronik Film Yapım İnşaat Gayr. İth. İhr. Grup San. ve Tic. A.Ş., Halil Rıfat Paşa Mah. Yüzer Havuz Sk. Perpa Ticaret Merkezi B Blok No: 1/1 İç Kapı No: 1929 Şişli/ İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Bu tarihlere kadar başvuramayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Armed Güvenlik Sistemleri Elektrik Elektronik Film Yapım İnşaat Gayr. İth. İhr. Grup San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 25.12.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; veraset ve intikal vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilemez.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN