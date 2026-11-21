Güngören'de temel kazısı sırasında toprak kayması! Bir işçi göçük altında kaldı
İstanbul'un Güngören ilçesinde devam eden temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Kayan toprağın altında kalan bir işçi için kurtarma çalışması başlatılırken, ekiplerin işçiyi kurtarmak için yürüttüğü çalışmalar sürüyor.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul'un Güngören ilçesinde temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kaymasında bir işçi göçük altında kaldı. İşçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
TEMEL KAZISINDA TOPRAK KAYMASI
Güngören'de devam eden temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Yaşanan olayda bir işçi kayan toprağın altında kaldı.
İŞÇİYİ KURTARMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Toprak altında kalan işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Simla Öğütcü Takvim.com.tr Yaşam