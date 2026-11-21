Yıllık yaklaşık 100 bin ton bal: Dünya çam balının yüzde 92'si Türkiye'den
Türkiye, arıların yararlandığı bitkilerin dörtte üçüne sahipken, dünya çam balı üretiminin yüzde 92’sini karşılıyor. Ülkede yıllık bal üretimi 100 bin ton civarında gerçekleşiyor...
Türkiye, sahip olduğu bitki çeşitliliği ve farklı iklim özellikleriyle dünya arıcılığında öne çıkıyor. Anadolu'da yetişen bitki türleri, yerli arı ırkları ve uzun çiçeklenme dönemi Türk balına çeşitlilik kazandırıyor. Dünyada arıların yararlandığı bilinen bitki türlerinin dörtte üçüne ev sahipliği yapan Türkiye, dünya çam balı üretiminin de yaklaşık yüzde 92'sini karşılıyor.
12 BİN 500 BİTKİ ÇEŞİDİ
Anadolu'nun zengin bitki örtüsü sofralara bal olarak ulaşıyor. Türkiye, farklı iklim kuşakları, yüksek yaylaları, ormanları ve endemik bitki türleriyle arıcılıkta önemli bir potansiyele sahip. Ülkenin sahip olduğu bu doğal zenginlik hem bal üretiminin miktarına hem de çeşitliliğine yansıyor. Türkiye'de 12 bin 500 bitki sınıflandırması bulunurken bunların 4 binden fazlası endemik türlerden oluşuyor. Dünyada arıların yararlandığı bilinen bitki türlerinin dörtte üçünün Anadolu'da yetişmesi, Türk balının kendine özgü aroma ve bileşen zenginliğinin temelini oluşturuyor.
100 BİN TON ÜRETİLİYOR
Türkiye, yıllık bal üretiminde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yıllık bal üretimi 100 bin ton civarında gerçekleşiyor. Yaklaşık 9 milyon arı kolonisi ve 100 bine yakın arıcılık işletmesinin bulunduğu sektörden çok sayıda aile doğrudan veya dolaylı olarak geçimini sağlıyor. Türkiye'nin bal çeşitliliği bölgelere göre farklılık gösteriyor. Karadeniz Bölgesi, geniş orman alanları ve bitki örtüsüyle kestane ve salgı balı üretiminde öne çıkıyor. Rize'nin İkizdere ilçesindeki Anzer Yaylası'nda 2 bin 100 ila 3 bin metre rakımda üretilen Anzer balı, 500'ü aşkın bitki türünün bulunduğu yaylanın zengin florasını yansıtıyor. Bu bitkilerin yaklaşık 90'ı endemik özellik taşıyor. Ege Bölgesi ise çam balı üretiminin merkezi konumunda.
YÜZDE 92'Sİ TÜRKİYE'DEN
Çiçek balından farklı olarak salgı balı kategorisinde bulunan çam balı, kızılçam ormanlarında yaşayan basra böceğinin salgısının arılar tarafından işlenmesiyle elde ediliyor. Türkiye, dünya çam balı üretiminin yaklaşık yüzde 92'sini karşılıyor. Akdeniz Bölgesi narenciye, pamuk, lavanta ve yayla ballarıyla öne çıkarken Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da geven, korunga ve akasya balları üretiliyor. Marmara Bölgesi ayçiçeği balının yanı sıra ıhlamur ve meşe salgı balıyla dikkat çekiyor. İç Anadolu'da ise bozkır bitki örtüsünden elde edilen çiçek balları üretime katkı sağlıyor.
40'A YAKIN COĞRAFİ İŞARET
Türkiye'de bal çeşitliliğinin korunması ve yöresel ürünlerin değer kazanması için coğrafi işaret çalışmaları da önem taşıyor. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş yaklaşık 40 coğrafi işaretli bal bulunuyor. Bazı Türk balları Avrupa Birliği'nden de coğrafi işaret tescili aldı.