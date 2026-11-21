Türkiye, sahip olduğu bitki çeşitliliği ve farklı iklim özellikleriyle dünya arıcılığında öne çıkıyor. Anadolu'da yetişen bitki türleri, yerli arı ırkları ve uzun çiçeklenme dönemi Türk balına çeşitlilik kazandırıyor. Dünyada arıların yararlandığı bilinen bitki türlerinin dörtte üçüne ev sahipliği yapan Türkiye, dünya çam balı üretiminin de yaklaşık yüzde 92'sini karşılıyor.

12 BİN 500 BİTKİ ÇEŞİDİ

Anadolu'nun zengin bitki örtüsü sofralara bal olarak ulaşıyor. Türkiye, farklı iklim kuşakları, yüksek yaylaları, ormanları ve endemik bitki türleriyle arıcılıkta önemli bir potansiyele sahip. Ülkenin sahip olduğu bu doğal zenginlik hem bal üretiminin miktarına hem de çeşitliliğine yansıyor. Türkiye'de 12 bin 500 bitki sınıflandırması bulunurken bunların 4 binden fazlası endemik türlerden oluşuyor. Dünyada arıların yararlandığı bilinen bitki türlerinin dörtte üçünün Anadolu'da yetişmesi, Türk balının kendine özgü aroma ve bileşen zenginliğinin temelini oluşturuyor.

100 BİN TON ÜRETİLİYOR

Türkiye, yıllık bal üretiminde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yıllık bal üretimi 100 bin ton civarında gerçekleşiyor. Yaklaşık 9 milyon arı kolonisi ve 100 bine yakın arıcılık işletmesinin bulunduğu sektörden çok sayıda aile doğrudan veya dolaylı olarak geçimini sağlıyor. Türkiye'nin bal çeşitliliği bölgelere göre farklılık gösteriyor. Karadeniz Bölgesi, geniş orman alanları ve bitki örtüsüyle kestane ve salgı balı üretiminde öne çıkıyor. Rize'nin İkizdere ilçesindeki Anzer Yaylası'nda 2 bin 100 ila 3 bin metre rakımda üretilen Anzer balı, 500'ü aşkın bitki türünün bulunduğu yaylanın zengin florasını yansıtıyor. Bu bitkilerin yaklaşık 90'ı endemik özellik taşıyor. Ege Bölgesi ise çam balı üretiminin merkezi konumunda.