Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, domates zararlılarıyla mücadelede kimyasal ilaçlar yerine 'faydalı böcek' kullanımına yönelik yeni bir proje başlattı. Laboratuvar ortamında çoğaltılan, bilimsel adı Nesidiocoris tenuis (Nezi) olan faydalı böcekler, önce Sivas'taki domates seralarında, ardından çiftçilerin tarla ve bahçelerinde kullanılacak.

Bu böcekler, domates güvesi ve beyazsineklere karşı etkili bir avcı özelliğiyle ön plana çıkıyor. Projeye ilişkin bilgi veren Öğretim Görevlisi Volkan Yörük, "Hem ülkemizde hem de dünyada giderek artan kanser vakaları var. Bu vakaların büyük bir bölümünün sebebi tarımda bilinçsiz kullanılan kimyasal ilaçlar. Biz de bölüm olarak bu soruna karşı bir çalışma başlattık. Özellikle domates bitkisindeki zararlı böceklere karşı faydalı böcekler üretiyoruz. Bu sayede hem bilinçsiz kimyasal kullanımının hem de suların ve toprağın kirlenmesinin önüne geçmiş oluyoruz" dedi. Yörük, bu uygulamayı çiftçilerle de buluşturacaklarını söyledi.