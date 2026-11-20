Bursa’da şiddetli lodos etkili oldu! Vatandaşlar dengesini kaybetti: O anlar kameraya yansıdı
Bursa kent merkezinde etkisini gösteren şiddetli lodos, cadde ve sokaklarda yürüyen vatandaşları zorladı, vatandaşlar rüzgara karşı ilerlemekte güçlük çekti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Bursa'da kent merkezinde etkisini gösteren lodos, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Saatte 50 kilometre hıza ulaşan rüzgar nedeniyle cadde ve sokaklarda yürüyen vatandaşlar ilerlemekte güçlük çekti.
O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI
Kent merkezinde etkili olan lodos, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, dışarıda bulunan vatandaşlar rüzgarın şiddeti karşısında zaman zaman dengesini kaybetti. Bazı vatandaşların yürürken rüzgara karşı mücadele ettiği görüldü.
Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Asu Yıldız Tekin Takvim.com.tr Yaşam