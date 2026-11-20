Bursa'da kent merkezinde etkisini gösteren lodos, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Saatte 50 kilometre hıza ulaşan rüzgar nedeniyle cadde ve sokaklarda yürüyen vatandaşlar ilerlemekte güçlük çekti.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Kent merkezinde etkili olan lodos, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, dışarıda bulunan vatandaşlar rüzgarın şiddeti karşısında zaman zaman dengesini kaybetti. Bazı vatandaşların yürürken rüzgara karşı mücadele ettiği görüldü.

Bursa'da saatte 50 kilometrelik rüzgar