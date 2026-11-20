Hamza Murat Çağlı (Foto: DHA)

AMCASI AÇIKLADI: AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLACAK



Yeğeni Murat Çağlı'nın dört kardeşin en büyüğü olduğunu söyleyen Hamza Murat Çağlı, "Bu çocuk üç ay önce işe başladı. İş yerinde caraskala mal yüklerken caraskal devriliyor. Halatı zaten çok inceymiş. Daha önceden de bu halat kopmuş, bir köpeğin ölümüne sebep olmuş. Şimdi halat düşünce devrilmiş. İtfaiyeler gelmiş çocuğu kurtarmış. Hastaneye gidene kadar çocuğun bilinci açıkmış. Hastaneye yaklaştığı esnada bilincini kaybetmiş. Hastanede hayatını kaybetmiş. Annesi şu an hiç iyi değil. Cenaze işleriyle meşgul olduğumuz için gidemedik ama tabii ki şikayetçi olacak ailesi" dedi.

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