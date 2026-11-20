İstanbul'da tramvayda 30 bin dolarlık vurgun! Yankesicilerin paraları saydığı anlar kamerada
İstanbul Fatih’te tramvayla yolculuk yapan bir kişinin çantasından 30 bin dolar çalan yankesicinin görüntüleri ortaya çıktı. İki kadınla birlikte hareket ettiği belirlenen şüpheli, Bayrampaşa’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yankesicilik olaylarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda 8 Kasım'da Fatih Aksaray Tramvay Durağı'nda meydana gelen olayda, tramvayda yolculuk yapan R.Y.İ.'nin çantasından 30 bin ABD doları çalındı.
Yürütülen çalışmalar sonucunda olayın şüphelisi İ.Ö.'nün kimliği ve saklandığı adres belirlendi. Bayrampaşa'da düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli, gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği'ne götürüldü.
YANKESİCİLİK ANLARI KAMERADA
Olayla ilgili ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, gri tişörtlü Iraklı mağdur R.Y.İ.'nin tramvayda bulunduğu sırada 2'si kadın 3 şüphelinin hareketleri yer aldı. Görüntülerde şüphelilerin, mağdurun bir anlık dalgınlığından yararlanarak çantasındaki parayı aldığı görüldü.
Başka bir görüntüde ise erkek şüpheli İ.Ö.'nün, yanındaki iki kadınla sokakta yürürken çaldığı dolarları saydığı anlar kaydedildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.Ö., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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