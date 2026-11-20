Başka bir görüntüde ise erkek şüpheli İ.Ö.'nün, yanındaki iki kadınla sokakta yürürken çaldığı dolarları saydığı anlar kaydedildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.Ö., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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