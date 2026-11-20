TAG Otoyolu'nda kaza! Tur otobüsü ile 2 tır çarpıştı: Yaralılar var
TAG Otoyolu'nun Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bulunan Nogaylar mevkisinde tur otobüsü ile 2 tırın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralıların olduğu bildirildi.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki otoyolda 2 tır ve 1 yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 23 kişi yaralandı.
Tur otobüsü ile 2 TIR çarpıştı: 3'ü ağır 20 yaralı
2 TIR VE 1 YOLCU OTOBÜSÜ ZİNCİRLEMEYE KAZAYA KARIŞTI
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nurdağı Nogaylar mevkisinde 2 tır ve 1 yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
23 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Kazada ilk belirlemelere göre 23 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.
SONRAKİ HABER
Bir köyün 56 yıllık İngiltere hikayesi
ÖNCEKİ HABER
Yoğun kar ve tipi ulaşıma engel oldu
Samet Baş Takvim.com.tr Yaşam