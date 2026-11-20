Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki otoyolda 2 tır ve 1 yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 23 kişi yaralandı.

Tur otobüsü ile 2 TIR çarpıştı: 3'ü ağır 20 yaralı

2 TIR VE 1 YOLCU OTOBÜSÜ ZİNCİRLEMEYE KAZAYA KARIŞTI



Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nurdağı Nogaylar mevkisinde 2 tır ve 1 yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Nogaylar mevkiinde kaza (Foto: İHA)



23 KİŞİ YARALANDI



İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Kazada ilk belirlemelere göre 23 kişi yaralandı.

Zincirleme kazada 23 kişi yaralandı. (Foto: İHA)

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

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