Sıra dışı göç hikâyelerinden biri Aksaray'da yaşandı. Merkeze bağlı Yuva Köyü'nün 1970'li yıllarda başlayan İngiltere serüveni, koca bir köyü sınır ötesine taşıdı. Kaçak yollarla İngiltere'ye giden 15 kişinin ardından, 56 yıl içinde peyderpey tüm köy Londra'ya göç etti.