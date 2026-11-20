Aksaray'ın 7 bin nüfuslu Yuva köyü İngiltere'ye taşındı! Geriye sadece 500 kişi kaldı
Aksaray'ın Yuva köyünde yarım asrı aşkın süre önce başlayan İngiltere serüveni, sıra dışı bir göç hikâyesine dönüştü. Binlerce kişinin Londra'ya yerleşmesiyle kış aylarında sessizliğe bürünen köy, yazın gurbetçilerin dönüşüyle yeniden canlanıyor.
Sıra dışı göç hikâyelerinden biri Aksaray'da yaşandı. Merkeze bağlı Yuva Köyü'nün 1970'li yıllarda başlayan İngiltere serüveni, koca bir köyü sınır ötesine taşıdı. Kaçak yollarla İngiltere'ye giden 15 kişinin ardından, 56 yıl içinde peyderpey tüm köy Londra'ya göç etti.
Gurbetçilerle birlikte toplam nüfusu 7 bini bulan köyde, kış aylarında çoğunluğu yaşlılardan oluşan sadece 500 kişi kalıyor. Köydeki 800 haneden yalnızca 50'sinin kapısı kışın açılırken, köylülerin büyük kısmı yaşamını İngiltere'de sürdürüyor.
Kışın adeta sessizliğe gömülen köy, temmuz ve ağustos aylarında gurbetçilerin yıllık izne gelmesiyle yeniden canlanıyor. Köy Muhtarı Arif Çalak, "6 bin 500 köylümüz İngiltere'de. Yazın izin dönemi ise sokaklar yabancı plakalı araçlarla cıvıl cıvıl oluyor" diyor.