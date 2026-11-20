Eskişehir'de 1,5 saatte gelen şüpheli ölüm! Acılı anneden hemşire hakkında çarpıcı iddia
Eskişehir'de sağlıklı dünyaya geldiği belirtilen bebeğin yenidoğan yoğun bakımına alındıktan kısa süre sonra hayatını kaybetmesi, ihmal iddialarını gündeme taşıdı. Acılı anne Cansu Özdemir, bebeğinin ölümünde sorumluluğu bulunduğunu öne sürdüğü hemşire hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Eskişehir'de yaşayan 40 yaşındaki Cansu Özdemir, 2025'te Şehir Hastanesi'nde 40 haftalık gebeliğinin ardından gece 3 kilo 200 gram ağırlığında, 9/10 Apgar skoru ile sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi.
Doğumun ardından yapılan ilk kontrollerde solunum sıkıntısı bulunmayan ve genel durumu iyi olan bebek, anne yanı takibine alındı. Ancak doğumdan yaklaşık 50 saat sonra, 29 Kasım 2025 akşamı servise gelen görevliler, kan tahlillerinde CRP yüksekliği ve kilo kaybı tespit edildiğini belirterek bebeği yenidoğan yoğun bakıma aldılar.
"BEBEK DÜŞÜREN HEMŞİRE İLE AYNI"
Yoğun bakıma yatırıldıktan yaklaşık 1,5 saat sonra fenalaşan ve kalbi duran bebek, kurtarılamadı. Bebeğini kaybetmenin acısını yaşayan Cansu Özdemir, "Bebeğim, 50 saat benim yanımdaydı. Sapasağlamdı, 1,5 saat içinde ölüsünü verdiler."
Acılı anne, bebeğinin beslenmesindeki ihmal iddiasında adı geçen hemşirenin daha önce başka bir bebek olayında da sorumluluğu bulunduğunu öne sürerek soruşturma izni verilmemesi kararına itiraz edeceklerini açıkladı.