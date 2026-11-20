Eskişehir'de yaşayan 40 yaşındaki Cansu Özdemir, 2025'te Şehir Hastanesi'nde 40 haftalık gebeliğinin ardından gece 3 kilo 200 gram ağırlığında, 9/10 Apgar skoru ile sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Eskişehir'de sağlıklı doğan bebek, yoğun bakıma alındıktan 1,5 saat sonra hayatını kaybetti. (Fotoğraflar: İHA)

Doğumun ardından yapılan ilk kontrollerde solunum sıkıntısı bulunmayan ve genel durumu iyi olan bebek, anne yanı takibine alındı. Ancak doğumdan yaklaşık 50 saat sonra, 29 Kasım 2025 akşamı servise gelen görevliler, kan tahlillerinde CRP yüksekliği ve kilo kaybı tespit edildiğini belirterek bebeği yenidoğan yoğun bakıma aldılar.