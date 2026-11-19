İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KAVŞAKTA FACİA Ö.E. yönetimindeki 01 GD 571 plakalı otomobil ile B.K.'nin kullandığı 01 ANB 453 plakalı kamyon kavşakta çarpıştı.

Kağıt gibi ezilen araç iki kadına mezar oldu (Foto: DHA)

KAĞIT GİBİ EZİLEN OTOMOBİL İKİ KİŞİYE MEZAR OLDU



Ekipler, otomobildeki Ayfer Evren'in (46) hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan Ö.E. ve Pınar Oruç ilk müdahalesinin adından hastaneye kaldırıldı. Ayfer Evren'in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Hastanede tedaviye alınan Pınar Oruç da doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.