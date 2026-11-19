Tarsus'ta kavşakta feci son! Kağıt gibi ezilen araç iki kadına mezar oldu
Mersin'in Tarsus ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Kavşakta kamyonla çarpışan siyah otomobil kağıt gibi ezildi. Araçta bulunan Ayfer Evren (46) ve Pınar Oruç (42) hayatını kaybetti.
Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.
Kaza, dün öğle saatlerinde Özbek Mahallesi Çamtepe mevkisinde meydana geldi.
KAVŞAKTA FACİA
Ö.E. yönetimindeki 01 GD 571 plakalı otomobil ile B.K.'nin kullandığı 01 ANB 453 plakalı kamyon kavşakta çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
KAĞIT GİBİ EZİLEN OTOMOBİL İKİ KİŞİYE MEZAR OLDU
Ekipler, otomobildeki Ayfer Evren'in (46) hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan Ö.E. ve Pınar Oruç ilk müdahalesinin adından hastaneye kaldırıldı. Ayfer Evren'in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.
Hastanede tedaviye alınan Pınar Oruç da doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.