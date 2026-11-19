Sultanbeyli'de bir inşaat alanında henüz bilinmeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan 1 işçi hayatını kaybederken, itfaiye ve AFAD ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Ekipler olay yerinde çalışma yaptı. (Foto: İHA)



TOPRAK KAYMASI Olay, saat 10.30 sıralarında Sultanbeyli Turgut Reis Mahallesi Sefa Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan bir inşaat alanında henüz bilinmeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldi.