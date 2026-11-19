Sultanbeyli'de toprak kayması! Arama kurtarmadan acı haber: 1 işçi hayatını kaybetti
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Turgut Reis Mahallesi'nde saat 10.30 sıralarında yaşanan olayda toprak altında kalan 1 işçi hayatını kaybetti.
Sultanbeyli'de bir inşaat alanında henüz bilinmeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan 1 işçi hayatını kaybederken, itfaiye ve AFAD ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
TOPRAK KAYMASI
Olay, saat 10.30 sıralarında Sultanbeyli Turgut Reis Mahallesi Sefa Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan bir inşaat alanında henüz bilinmeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldi.
1 İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Bu esnada inşaatta bulunan 1 işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin arama kurtarma köpeği destekli çalışmaları sonucu toprak altında kalan 1 işçinin cansız bedeni bulunduğu yerden çıkarıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.