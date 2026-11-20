Morg yok, soğutmalı tabut arızalı! Erdek'te cenazeyi dondurma dolabında beklettiler
Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Paşalimanı Adası'nda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 68 yaşındaki Mahmut Saka'nın cenazesi, adada morg bulunmaması ve camideki soğutmalı tabutun arızalı olması nedeniyle bir marketin dondurma dolabında bekletildi. Yakınlarının cep telefonuyla görüntülediği olay tepki çekerken, Harmanlı Mahallesi Muhtarı Yılmaz Övsene, adadaki 5 mahalleye hizmet verecek sabit bir morg yapılması çağrısında bulundu.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Paşalimanı Adası'ndaki evinde kalp krizi geçiren 68 yaşındaki Mahmut Saka'nın yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Adada sabit ambulans bulunmaması nedeniyle Balıklı İskelesi'ne götürülen Saka'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Saka'nın cenazesi, yakınlarının adaya ulaşmasını beklemek üzere camiye götürüldü.
CENAZE DONDURMA DOLABINDA BEKLEDİ
Adada morg bulunmaması ve camideki soğutmalı tabutun arızalı olması nedeniyle ölen kişinin cesedi, yakınları tarafından bir marketin dondurma dolabına konularak bekletildi. Yakınları, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Harmanlı Mahallesi Muhtarı Yılmaz Övsene, yaşanan olayın adadaki önemli bir eksikliği gündeme getirdiğini belirterek, Paşalimanı Adası'ndaki 5 mahalleye hizmet verecek sabit bir morg yapılmasını istedi.