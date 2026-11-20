CENAZE DONDURMA DOLABINDA BEKLEDİ

Adada morg bulunmaması ve camideki soğutmalı tabutun arızalı olması nedeniyle ölen kişinin cesedi, yakınları tarafından bir marketin dondurma dolabına konularak bekletildi. Yakınları, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Erdek’te morg ve soğutmalı tabut bulunamayınca Mahmut Saka’nın cenazesi dondurma dolabında bekletildi. (Fotoğraflar: DHA)

Harmanlı Mahallesi Muhtarı Yılmaz Övsene, yaşanan olayın adadaki önemli bir eksikliği gündeme getirdiğini belirterek, Paşalimanı Adası'ndaki 5 mahalleye hizmet verecek sabit bir morg yapılmasını istedi.