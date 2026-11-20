Alanya'da kan donduran olay! Moldova uyruklu kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü: Eski eşi ormanda intihar etti
Antalya'nın Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi'nde bir apartman dairesinde Moldova uyruklu eski eşi Snezhanpetrova Kıoroglo'yu (49) bıçaklayarak öldüren K.Y'nin, olayın ardından kaçtığı Kargıcak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda intihar ettiği belirlendi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Kıoroglo'nun hayatını kaybettiği tespit edilirken cenazesi Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı.
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Antalya'nın Alanya ilçesinde Moldova uyruklu eski eşini bıçaklayarak öldüren kişi intihar etti.
MOLDOVA UYRUKLU KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde K.Y, henüz bilinmeyen nedenle Moldova uyruklu eski eşi Snezhanpetrova Kıoroglo'yu (49) bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
BÖLGEDEN KAÇAN K.Y. İNTİHAR ETTİ
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Kıoroglo'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Kadının cenazesi, Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı.
Olayın ardından bölgeden kaçan K.Y'nin, Kargıcak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda intihar ettiği öğrenildi.
Asu Yıldız Tekin Takvim.com.tr Yaşam