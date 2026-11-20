Antalya'nın Alanya ilçesinde Moldova uyruklu eski eşini bıçaklayarak öldüren kişi intihar etti.

Alanya'da evinde bıçakla öldürüldü

MOLDOVA UYRUKLU KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde K.Y, henüz bilinmeyen nedenle Moldova uyruklu eski eşi Snezhanpetrova Kıoroglo'yu (49) bıçakla yaraladı.