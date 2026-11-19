Adana'da 12 yıl sonra dört dörtlük buluşma! Dördüzler doktorlarıyla yeniden bir arada
Adana'da 32 haftalıkken dünyaya gelen ve yenidoğan yoğun bakımında tedavi gören dördüz kardeşler, 12 yıl sonra ilk nefeslerini aldıkları hastaneye döndü. Dünya Prematüre Günü dolayısıyla kendilerini takip eden doktorları Prof. Dr. Nejat Narlı'yı ziyaret eden kardeşler, duygu dolu anlar yaşattı.
Adana'da güvenlik görevlisi olarak çalışan Özgür Mete (45) ile Fatma Mete (40) çiftinin evliliklerinin 7. yılında özel bir hastanede dördüzleri dünyaya geldi. Gebeliğin 32. haftasında, 1,5 ile 2 kilo arasında değişen ağırlıklarla doğan bebekler, yenidoğan yoğun bakım sürecinin ardından sağlıklı şekilde taburcu edildi.
Aradan geçen 12 yılın ardından kardeşler, Dünya Prematüre Günü dolayısıyla dünyaya gözlerini açtıkları hastaneye giderek kendilerini takip eden Prof. Dr. Nejat Narlı'yı ziyaret etti.
'ANNELERİNİN ÇOK BÜYÜK EMEĞİ VAR'
Dördüzleri yıllar sonra sağlıklı ve mutlu görmekten büyük sevinç duyduğunu belirten Narlı, annenin gebelik sürecinde büyük özveri gösterdiğini söyledi. Prof. Dr. Narlı, "Anneleri onları çok iyi yetiştirmiş. Normal şartlarda 40 haftalık gebelik sonunda dünyaya gelen bebeklerin ağırlığının ortalaması 4 kiloya ulaşabiliyor. Dördüzlerimizin ise toplam ağırlığı anne karnında yaklaşık 7 kiloya ulaştı." diye konuştu.
Özgür Deniz, Kemal Çağan ve Mehmet Arda bilgisayar mühendisi, Rüzgar Doruk ise doktor olmak istediğini söyledi. Anne Fatma Mete, "Çok zorlu bir süreçti. Zorlukları değil, güzel anıları hatırlıyorum." diye konuştu.