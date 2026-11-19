Dördüz kardeşlerden üçü bilgisayar mühendisi, biri ise doktor olmak istiyor.

Özgür Deniz, Kemal Çağan ve Mehmet Arda bilgisayar mühendisi, Rüzgar Doruk ise doktor olmak istediğini söyledi. Anne Fatma Mete, "Çok zorlu bir süreçti. Zorlukları değil, güzel anıları hatırlıyorum." diye konuştu.