Siirt'te Mekiye Akyel dosyasında kan donduran mektup! 20 gün kuyuda mı tutuldu?
Siirt'te boşandıktan bir gün sonra kaybolan 4 çocuk annesi Mekiye Akyel'in dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Ablasına kimliği belirsiz bir kişi tarafından ulaştırılan mektuptaki korkunç iddialar, olayın seyrini değiştirebilecek nitelikte.
Giriş Tarihi:
Siirt'te boşandıktan bir gün sonra ortadan kaybolan 4 çocuk annesi Mekiye Akyel'in (30) eski eşi İsa Güç, kayınpederi İhsan Güç ve kayınbiraderi Hüseyin Güç, 10 ay önce "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.
Soruşturma sürerken Mekiye'nin ablasına kimliği belirsiz bir kişi tarafından ulaştırılan gizemli mektup, kan donduran iddiaları ortaya çıkardı.
Mektupta, kadının 20 gün boyunca bir kuyuda aç ve susuz bırakıldıktan sonra vahşice öldürüldüğü ve kesilen başının çimentoya gömülerek dere yatağına saklandığı öne sürüldü.
Aile, mektubu mahkemeye sunmaya hazırlanıyor.
Haber: Nazrin Malikova
Ahmet Can Aras Takvim.com.tr Yaşam