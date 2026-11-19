Siirt'te boşandıktan bir gün sonra ortadan kaybolan 4 çocuk annesi Mekiye Akyel'in (30) eski eşi İsa Güç, kayınpederi İhsan Güç ve kayınbiraderi Hüseyin Güç, 10 ay önce "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

Eski eşi İsa Güç ve kayınbiraderi Hüseyin Güç, kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. (Fotoğraflar: DHA)

Soruşturma sürerken Mekiye'nin ablasına kimliği belirsiz bir kişi tarafından ulaştırılan gizemli mektup, kan donduran iddiaları ortaya çıkardı.

Mektupta, kadının 20 gün boyunca bir kuyuda aç ve susuz bırakıldıktan sonra vahşice öldürüldüğü ve kesilen başının çimentoya gömülerek dere yatağına saklandığı öne sürüldü.

Aile, mektubu mahkemeye sunmaya hazırlanıyor.

Haber: Nazrin Malikova