Go-kartta 3 saniyelik dehşet! Saçları motora dolanan genç kız 7 saatlik ameliyatla kurtarıldı
Go-kart pistinde saçları motor mekanizmasına dolanan 18 yaşındaki Büşra Bayır, saçlı derisinin üçte birini kaybetti. Dicle Üniversitesi'nde gerçekleştirilen mikrocerrahi operasyonla sağlığına kavuşan genç kız, kazanın ardından yaptığı açıklamada kendisine bone ve kask verilmediğini belirterek güvenlik önlemlerine dikkat çekti.
Giriş Tarihi:
Mardin'de eğlence merkezinde go-kart aracına binen Büşra Bayır'ın (18) çözülen saçları motor mekanizmasına dolandı. Saçlı derisinin üçte biri kopan genç kız, ağır yaralı olarak Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Dr. Öğr. Üyesi Serkan Erbatur ve ekibinin gerçekleştirdiği 7 saatlik mikrocerrahi operasyonla kopan doku yerine dikildi.
23 günlük tedavinin ardından taburcu olan Bayır'ın saçlarının yüzde 90'ı yeniden çıktı. Vakanın nadir ve ölüm riski yüksek olduğunu belirten Dr. Erbatur, "Mikroskobik onarımla dokuyu yaşattık. Bu tür kazaları önlemek için kask takılması ve sarkan kıyafetlerin giyilmemesi gerekir" dedi. Büşra Bayır ise "Başka canlar yanmasın, pistlerde önlem alınsın" diyerek ihmallere dikkat çekti.
Ahmet Can Aras Takvim.com.tr Yaşam