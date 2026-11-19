Mardin'de eğlence merkezinde go-kart aracına binen Büşra Bayır'ın (18) çözülen saçları motor mekanizmasına dolandı. Saçlı derisinin üçte biri kopan genç kız, ağır yaralı olarak Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Dr. Öğr. Üyesi Serkan Erbatur ve ekibinin gerçekleştirdiği 7 saatlik mikrocerrahi operasyonla kopan doku yerine dikildi.

Büşra Bayır, 7 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu. (Fotoğraflar: AA)

23 günlük tedavinin ardından taburcu olan Bayır'ın saçlarının yüzde 90'ı yeniden çıktı. Vakanın nadir ve ölüm riski yüksek olduğunu belirten Dr. Erbatur, "Mikroskobik onarımla dokuyu yaşattık. Bu tür kazaları önlemek için kask takılması ve sarkan kıyafetlerin giyilmemesi gerekir" dedi. Büşra Bayır ise "Başka canlar yanmasın, pistlerde önlem alınsın" diyerek ihmallere dikkat çekti.