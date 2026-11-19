Bursa'da Arzu Khalılova, eşi tarafından 146 makas darbesiyle öldürüldü. (Fotoğraflar: DHA)

Yakalanan Mehmet, evdeki küçük çocuklarının ağlaması üzerine tartışma yaşadıklarını anlatarak, "'Çocuğa bak' deyince, dünden de kavgalı olduğumuz için sinirlendim. Makasla birçok kez saldırdım ama ne kadar olduğunu bilmiyorum." diye savunma yaptı.

Ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.