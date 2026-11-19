Eşini 146 makas darbesiyle katletmişti! Cani kocanın mahkemedeki talebi "pes" dedirtti
Bursa'da iki çocuk annesi Arzu Khalılova'nın öldürülmesine ilişkin davada sanığın mahkemedeki sözleri tepki çekti. Akıl sağlığının yerinde olduğu tespit edilen Salican Mehmet'in tahliye talebine karşı savcının mütalaası dikkat çekti.
Bursa'da yaşayan Salican Mehmet (28), 3 Kasım 2025'te evde tartıştığı 2 çocuğunun annesi Rusya vatandaşı eşi Arzu Khalılova'yı (20) makasla hayattan kopardı. Otopside Khalılova'nın vücudunun değişik yerlerinde toplam 146 makas girişi olduğu, bunların 72'sinin tek başına ölümcül nitelikte olduğu anlaşıldı.
Yakalanan Mehmet, evdeki küçük çocuklarının ağlaması üzerine tartışma yaşadıklarını anlatarak, "'Çocuğa bak' deyince, dünden de kavgalı olduğumuz için sinirlendim. Makasla birçok kez saldırdım ama ne kadar olduğunu bilmiyorum." diye savunma yaptı.
Ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRME
Hakkında dava açılan Mehmet'in pişman olduğunu belirtip, olay anında kendinde olmadığını dile getirerek tahliyesini istemesi pes dedirtti. Savcı mütalaasını verdi. Sanığın 'Canavarca hisle kadına karşı kasten öldürme suçu'ndan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasını talep etti. Mehmet'in avukatı, yeniden rapor düzenlenmesini talep ederek mütalaaya karşı ek süre talep etti.
Mahkeme heyeti, talebi kabul ederek duruşmayı erteledi.
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