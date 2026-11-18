İkiz plakalı araçla geldiler! Maltepe'de taksi durağı sahibine silahlı saldırı
İstanbul Maltepe'de taksi durağına gelen şüpheliler, durak sahibi T.T.'ye silahlı saldırı düzenledi. Vücuduna 4 kurşun isabet eden T.T. ağır yaralanırken, olay yerinde 9 boş kovan bulundu. Polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir taksi durağı silahlı saldırının hedefi oldu.
Gülsuyu Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, taksi durağı sahibi T.T. ağır yaralandı.
ÖNCE KİM OLDUĞUNU SORDULAR SONRA ATEŞ AÇTILAR
İddiaya göre, ikiz plaka takıldığı belirlenen otomobille taksi durağına gelen şüpheliler, içeride bulunan durak sahibi T.T.'yi sordu. T.T.'nin kendisini tanıtmasının ardından saldırganlar silahlarını ateşledi.
Vücuduna 4 kurşun isabet eden T.T. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.
9 BOŞ KOVAN BULUNDU
Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan T.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri 9 boş kovan tespit etti.
Saldırının ardından kaçan şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.