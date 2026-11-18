İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir taksi durağı silahlı saldırının hedefi oldu.

Gülsuyu Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, taksi durağı sahibi T.T. ağır yaralandı.

ÖNCE KİM OLDUĞUNU SORDULAR SONRA ATEŞ AÇTILAR



İddiaya göre, ikiz plaka takıldığı belirlenen otomobille taksi durağına gelen şüpheliler, içeride bulunan durak sahibi T.T.'yi sordu. T.T.'nin kendisini tanıtmasının ardından saldırganlar silahlarını ateşledi.

Maltepe'de taksi durağına silahlı saldırı