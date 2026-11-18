Yenişehir'de kardeşi C.U. (15) ile kuzenleri Yağız E.A. (17) ve Hüseyin A. (23) ile birlikte önceki gün gezintiye çıkan Mudanya Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 1. sınıf öğrencisi Ceylin Uğur (18), virajda kontrolünü kaybetti. Takla atıp ters dönen araçta 4 kişi de yaralandı.