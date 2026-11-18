Hediye otomobilde kahreden son! 18 yaşındaki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
Yenişehir'de kardeşi ve kuzenleriyle gezintiye çıkan 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceylin Uğur'un kullandığı otomobil virajda takla attı. Genç kızdan acı haber gelirken kazada ağır yaralanan kardeşinin tedavisi sürüyor. Ailesinin Ceylin'e kısa süre önce otomobil hediye ettiği öğrenildi.
Giriş Tarihi:
Yenişehir'de kardeşi C.U. (15) ile kuzenleri Yağız E.A. (17) ve Hüseyin A. (23) ile birlikte önceki gün gezintiye çıkan Mudanya Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 1. sınıf öğrencisi Ceylin Uğur (18), virajda kontrolünü kaybetti. Takla atıp ters dönen araçta 4 kişi de yaralandı.
KARDEŞİNİN DURUMU AĞIR
Hastaneye kaldırılan Ceylin Uğur, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan kardeşi C.U. hastanede ameliyata alındı.
Yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi. Ehliyetini 1 ay önce alan Ceylin Uğur'un ailesinin sürpriziyle de arabasına kavuştuğu öğrenildi.
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Meryem Yurt Takvim.com.tr Yaşam