İki şehirden iki mucize! Giresun'da Aybüke, Adana'da Aslan bebek hayata tutundu
Giresun ve Adana'da erken doğan iki bebeğin yaşam mücadelesi mutlulukla sonuçlandı. Dünyaya gözlerini açtıkları ilk günden itibaren zorlu tedavi süreçlerinden geçen Aybüke ve Aslan bebek, hayata tutunarak ailelerine tarifsiz bir sevinç yaşattı.
Giresun'da 24 haftalıkken 670 gram ağırlığında ve 28 santimetre boyunda doğan Aybüke bebek, 112 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından taburcu edildi. Boyu 71 santimetreye, ağırlığı 8,5 kiloya ulaştı. Bulancak ilçesinde yaşayan Tuğçe (37) ve Alaaddin Beyaz (39) çiftinin "Aybüke" adını verdikleri kızı, 14 Mayıs 2025'te Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 24 haftalıkken dünyaya geldi.
Doğduğunda 670 gram ağırlığında olan Aybüke bebek, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde 112 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.
Aybüke bebeğin hastaneden taburcu edilmesiyle ailesinin sabırlı bekleyişi mutluluğa dönüştü. Doğduğu andan itibaren yaşama sımsıkı tutunan Aybüke bebeğin boyu 71 santimetreye, ağırlığı da 8,5 kilograma ulaştı.
Anne Tuğçe Beyaz, "28 santimetre doğdu. Gözü var mı, elleri yerinde mi bakıyordum. Dokunamıyorsun, hep bir camın arkasından bakıyorsun." dedi.
Baba Alaaddin Beyaz, "Dik durmak, elinizden geldiğince sabretmek gerekiyor. Çok şükür atlattık." diye konuştu.
Adana'da 11 yıllık evlat hasretleri tüp bebek tedavisiyle son bulan Kenan ve Özge Arslanoğlu çiftinin gebeliğin 27. haftasında 990 gram doğan oğlu Aslan, tedavisinin ardından 9 aylıkken 9 kiloya ulaştı.
Çift, oğullarını kucaklamanın mutluluğunu yaşıyor.