Giresun'da 24 haftalıkken 670 gram ağırlığında ve 28 santimetre boyunda doğan Aybüke bebek, 112 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından taburcu edildi. Boyu 71 santimetreye, ağırlığı 8,5 kiloya ulaştı. Bulancak ilçesinde yaşayan Tuğçe (37) ve Alaaddin Beyaz (39) çiftinin "Aybüke" adını verdikleri kızı, 14 Mayıs 2025'te Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 24 haftalıkken dünyaya geldi.