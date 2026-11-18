Tıkla Gelsin çekiliş sonuçları: iPhone 17, Dyson V12s, Airwrap, Apple Watch ve AirPods kazananlar
Tıkla Gelsin kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Apple iPhone 17 256 GB, Dyson V12s Detect Slim Submarine, Dyson Airwrap, Apple Watch SE 3 ve Apple AirPods 4 kazanan asil ve yedek talihliler duyuruldu. İkramiyeye hak kazanan isimler, ödül listesi ve başvuru tarihleri haberimizde...
Tıkla Gelsin kampanyasının 12 Kasım 2026 tarihinde noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş sonuçları belli oldu. Apple iPhone 17 256 GB, Dyson V12s Detect Slim Submarine, Dyson Airwrap i.d., Apple Watch SE 3 GPS 40 mm ve Apple AirPods 4 kazanan asil ve yedek talihliler açıklandı. Çekilişte toplam 30 kişiye ödül kazanma hakkı tanındı. Asil talihlilerin en geç 3 Aralık 2026, yedek talihlilerin ise 18 Aralık 2026 tarihine kadar gerekli başvuru evraklarını tamamlaması gerekiyor.
Çekilişi kazanan asil ve yedek talihliler ise şu şekilde:
Bu kampanya MPİ'nin 19.08.2026 tarihli ve E-24951361-255.01.02-95429 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 12.11.2026 tarihinde yapılan çekilişe 663.068 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 3.12.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 18.12.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.trmail adresine, 0212 217 41 21 no.lu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Ata Express Elektronik İletişim Tanıtım Pazarlama Dağıtım San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 31.12.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.