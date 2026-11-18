Tıkla Gelsin kampanyasının 12 Kasım 2026 tarihinde noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş sonuçları belli oldu. Apple iPhone 17 256 GB, Dyson V12s Detect Slim Submarine, Dyson Airwrap i.d., Apple Watch SE 3 GPS 40 mm ve Apple AirPods 4 kazanan asil ve yedek talihliler açıklandı. Çekilişte toplam 30 kişiye ödül kazanma hakkı tanındı. Asil talihlilerin en geç 3 Aralık 2026, yedek talihlilerin ise 18 Aralık 2026 tarihine kadar gerekli başvuru evraklarını tamamlaması gerekiyor.

Çekilişi kazanan asil ve yedek talihliler ise şu şekilde:

Asil talihliler

Ödül Asil talihliler / İl Apple iPhone 17 256GB Kader Çavuşoğlu / Yalova

Selen Birler / Ankara Dyson V12s Detect Slim Submarine Mertay Keseci / Ankara

Mert Bedir / Muğla

Tuğba Çayırçoğlu / İstanbul

Sezer Bayrak / İzmir

Gizem Demirtağ / Muğla

İrem Gündüz / Antalya Dyson Airwrap i.d.™ saç şekillendirme ve kurutma seti (Prusya mavisi/Parlak bakır) Batuhan Arslantaş / Adana

Ertuğrul Yücel / İzmir

Arzu Işıl Sağlık / Kocaeli

Murat Özmen / Trabzon

Yavuz Emrah Delice / İstanbul

Süleyman Güngör / Ankara Apple Watch SE 3 GPS 40mm Onur Alp Korkmaz / Antalya

Tahsin Tayyip Bağcı / Bitlis

Yusuf Bedir Akdağ / Manisa

Ramazan Demirkol / Adana

Berkay Köz / Bursa

Şule Çelik / Ankara Apple AirPods 4 Büşra Kasap / Mardin

Umut Asar / Yalova

Doğukan Yıldız / Gaziantep

Beyza Nur Akdoğan / İstanbul

Mustafa Kıblepınar/ İstanbul

Asli Levent / Şanlıurfa

Merve Alp / Niğde

Sabriye Damar / Mardin

Nazlı Bircekan / İzmir

Fatih Çördük / İstanbul

Yedek talihliler

Ödül Yedek talihliler / İl Apple iPhone 17 256GB 1) Nazlıcan Sarı / İzmir

2) İzel Kocagöz / Gümüşhane Dyson V12s Detect Slim Submarine 1) Necla Nur Kılıçoğlu / Mersin

2) İlknur Tetik / Karabük

3) Cansel Aşıkoğlu/ İstanbul

4) Çağla Irmak / İstanbul

5) Yakup Eren Güngör / Ankara

6) Seyed Kamil Sadat / Ankara Dyson Airwrap i.d.™ saç şekillendirme ve kurutma seti (Prusya mavisi/Parlak bakır) 1) İrem Daşhan Gençer / İstanbul

2) Sedat Öztürk / Ankara

3) Esma Bağran / Erzurum

4) Ali İhsan Edepli / Ankara

5) Burak İşgör / Ankara

6) Şevval Bekdemir / İstanbul Apple Watch SE 3 GPS 40mm 1) Seher Demir / Adana

2) Kağan Mirza Atabey / Nevşehir

3) İremsu Mutlu / İstanbul

4) Edanur Hıraoğlu / İstanbul

5) Yaşar Şeker / İstanbul

6) Ahmet Furkan Akdaş / Ankara Apple AirPods 4 1) İlcan Tanko / Tekirdağ

2) Muhittin Can Çalışkan / Adana

3) Emircan Demir / İstanbul

4) Cengiz Milli / Çanakkale

5) Bünyamin Öcal / Ankara

6) Seval Bozkurt / Karabük

7) Şeyda Ükelge / Diyarbakır

8) Esra Güngör / İstanbul

9) Adem Aykut / Eskişehir

10) Ömer Faruk Çakır / İstanbul

Bu kampanya MPİ'nin 19.08.2026 tarihli ve E-24951361-255.01.02-95429 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 12.11.2026 tarihinde yapılan çekilişe 663.068 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 3.12.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 18.12.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.trmail adresine, 0212 217 41 21 no.lu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Ata Express Elektronik İletişim Tanıtım Pazarlama Dağıtım San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 31.12.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.