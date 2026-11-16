Maganda makası can aldı! Takla atan minibüste 20 kişi yaralı: Saniye saniye dehşet anları
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde D-100 kara yolunda makas atan otomobilin yolcu minibüsüne çarpması sonucu korkunç bir kaza meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle minibüs takla atarken 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Feci kazanın saniye saniye kaydedildiği araç kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Trafikte tehlikeli manevralar bir kez daha can aldı. Korkunç kazanın adresi Kocaeli'nin Gebze ilçesi. D-100 kara yolunun Ankara istikameti Mimar Sinan Mahallesi Feniş Kavşağı mevkisinde Gebze-Harem hattında çalışan İ.B. idaresindeki 34 M 6003 plakalı minibüsle F.U.U. yönetimindeki 35 KG 6138 plakalı otomobil çarpıştı.
1 ÖLÜ 20 YARALI
Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kazada yaralanan 21 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Minibüs yolcularından Haydar Bölün, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.Minibüsün takla attığı anlar kamerada
MAKAS ATARKEN MİNİBÜSE ÇARPTI
Korkunç kazanın olay anı görüntüleri ortaya çıktı. Aynı güzergahta seyir halinde olan başka bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde, sol şeritten sağ şeride makas atan otomobilin kontrolden çıkarak refüje çarpması, yolcu minibüsüne çarpması, minibüsün takla atması ve otomobilin savrulduğu anlar yer alıyor.