Trafikte tehlikeli manevralar bir kez daha can aldı. Korkunç kazanın adresi Kocaeli'nin Gebze ilçesi. D-100 kara yolunun Ankara istikameti Mimar Sinan Mahallesi Feniş Kavşağı mevkisinde Gebze-Harem hattında çalışan İ.B. idaresindeki 34 M 6003 plakalı minibüsle F.U.U. yönetimindeki 35 KG 6138 plakalı otomobil çarpıştı.