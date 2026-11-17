8 METRE YÜKSELİKTEN DÜŞTÜ Olay, dün akşam saatlerinde Alaplı ilçesi Tepeköy Gençlik Sitesi'nde meydana geldi. Kendi aralarında körebe oynayan 4 kız çocuğundan Ö.M., demir korkuluklara çarpıp yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düştü.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde arkadaşlarıyla körebe oynarken yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarından önce üzüm asmasının üzerine, ardından da yere düşen kız çocuğu yaralandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde arkadaşlarıyla körebe oynarken yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düşen kız çocuğu yaralandı (Foto: İHA)

DURUMU İYİ

Önce üzüm asmasının üzerine, ardından da yere düşen Ö.M. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ö.M., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Ö.M.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.