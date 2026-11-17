Zonguldak'ta körebe oynarken 8 metrelik duvardan düşen kız çocuğu yaralandı: O anlar kamerada
Zonguldak'ta arkadaşlarıyla körebe oynayan kız çocuğu, yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düşerek yaralandı. Demir korkuluklara çarptıktan sonra önce üzüm asmasının üzerine, ardından yere düşen Ö.M., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen kız çocuğunun düşme anı, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde arkadaşlarıyla körebe oynarken yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarından önce üzüm asmasının üzerine, ardından da yere düşen kız çocuğu yaralandı.Körebe oynayan çocuk 8 metrelik duvardan düştü
8 METRE YÜKSELİKTEN DÜŞTÜ
Olay, dün akşam saatlerinde Alaplı ilçesi Tepeköy Gençlik Sitesi'nde meydana geldi. Kendi aralarında körebe oynayan 4 kız çocuğundan Ö.M., demir korkuluklara çarpıp yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düştü.
DURUMU İYİ
Önce üzüm asmasının üzerine, ardından da yere düşen Ö.M. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ö.M., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Ö.M.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.
OLAY KAMERADA
Bu arada çocuğun düşme anı, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.