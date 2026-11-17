Hakkıhan Gez'in ifadesine göre ağır yaralanan Emirhan Kabanlı, son anlarında ʺAbi hakkını helal etʺ dedi. (Foto: DHA)

EMİRHAN'IN SON SÖZLERİ YÜREK BURKTU

Hakkıhan Gez'in ifadesinde en dikkat çeken bölüm, ağır yaralanan Emirhan Kabanlı ile arasında geçen son konuşma oldu. Kabanlı'nın yarasına bezle tampon yaptığını belirten Gez, çevredekilerden polis ve ambulansa haber vermelerini istediğini anlattı.

Gez, o anları şu sözlerle aktardı: "Elime geçen bir bezle Emirhan'ın karnındaki yarasına tampon yaptım. Çevredekilere ambulans ve polisi aramalarını söyledim. Emirhan, müdahale ettiğim sırada bana 'Abi hakkını helal et' dedi. Ben de ona 'saçma saçma konuşma, iyi olacaksın inşallah' diye cevap verdim. Daha sonra ambulansı beklemeden özel bir araçla Emirhan'ı hastaneye götürdüler."