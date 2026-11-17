Erzurum'da şaka diye tetiğe bastı, komşusunu öldürdü! Emirhan'ın son sözleri "Abi hakkını helal et" oldu
Erzurum'da komşu esnaf Emirhan Kabanlı'yı (23) şaka yapmak amacıyla doğrulttuğu pompalı tüfekle vurarak ölümüne neden olan gelinlik mağazası sahibi Hakkıhan Gez'in (41) ifadesi ortaya çıktı. Tüfeğin boş olduğunu düşündüğünü savunan Gez, ağır yaralanan Kabanlı'nın son sözünün "Abi hakkını helal et" olduğunu söyledi. Olayın ardından "Kasten öldürme" suçundan tutuklanan Gez, "Böyle bir şaka yaptığım için pişmanım" dedi.
Erzurum'da 23 yaşındaki Emirhan Kabanlı'nın hayatını kaybettiği pompalı tüfekli olayda yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Gelinlik mağazası sahibi Hakkıhan Gez'in, komşu esnaf Kabanlı'ya şaka yapmak amacıyla doğrulttuğu tüfeğin tetiğine basması sonucu genç adam karnından vurularak hayatını kaybetmişti. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından tutuklanan Gez'in ifadesinde, Kabanlı'nın ölümünden önce yaşananlar ve son sözleri yer aldı.
ŞAKA YAPMAK İSTERKEN KOMŞUSUNU ÖLDÜRDÜ
Olay, 7 Kasım günü öğle saatlerinde Erzurum'daki Kevelciler Caddesi üzerinde bulunan bir gelinlik mağazasında meydana geldi. Gelinlik mağazası sahibi Hakkıhan Gez (41), iş yerine gelen komşu esnaf Emirhan Kabanlı (23) ile sohbet etmeye başladı. İki esnafın gülerek sohbet ettiği anlar iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.
Bir süre sonra dükkândan ayrılmak üzere kapıya yönelen Kabanlı'ya, Gez tarafından pompalı tüfek doğrultuldu. Gez, boş olduğunu düşündüğünü söylediği tüfeğin tetiğine bastı.
Ancak silahın ateş alması sonucu Emirhan Kabanlı karnından vuruldu.
KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI
Pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Emirhan Kabanlı, iş yerinin kapısı önünde yere yığıldı. Olayın ardından Hakkıhan Gez ve çevredeki diğer esnaf, yaralanan gencin yardımına koştu.
Ağır yaralanan Kabanlı, ambulans beklenmeden özel araçla Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan müdahalelere rağmen 23 yaşındaki genç kurtarılamadı.
"TÜFEĞİN BOŞ OLDUĞUNU SANIYORDUM"
Olayın ardından gözaltına alınan Hakkıhan Gez'in emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Gez, komşusuna şaka yapmak istediğini ve tüfeğin içerisinde fişek bulunduğunu bilmediğini savundu.
Tutuklanan Gez, ifadesinde şunları söyledi: "Emirhan dükkanın kapısındayken masanın altında bulunan ruhsatlı tüfeğimi çıkarttım ve Emirhan'a doğrulttum. Emirhan, 'silah boş zaten' dedi. Ben tüfeğin içerisinde fişek olmadığını düşünerek tetiği çektim. Emirhan dükkanın önünde yere düştü. Yanına koştum. Karnından yaralanmıştı."
EMİRHAN'IN SON SÖZLERİ YÜREK BURKTU
Hakkıhan Gez'in ifadesinde en dikkat çeken bölüm, ağır yaralanan Emirhan Kabanlı ile arasında geçen son konuşma oldu. Kabanlı'nın yarasına bezle tampon yaptığını belirten Gez, çevredekilerden polis ve ambulansa haber vermelerini istediğini anlattı.
Gez, o anları şu sözlerle aktardı: "Elime geçen bir bezle Emirhan'ın karnındaki yarasına tampon yaptım. Çevredekilere ambulans ve polisi aramalarını söyledim. Emirhan, müdahale ettiğim sırada bana 'Abi hakkını helal et' dedi. Ben de ona 'saçma saçma konuşma, iyi olacaksın inşallah' diye cevap verdim. Daha sonra ambulansı beklemeden özel bir araçla Emirhan'ı hastaneye götürdüler."
TÜFEĞİ 6 AY ÖNCE İŞ YERİNE GETİRMİŞ
Hakkıhan Gez, ifadesinde olayda kullandığı pompalı tüfeği yaklaşık 2 yıl önce satın aldığını söyledi.
Tüfeğin daha önce evinde bulunduğunu belirten Gez, 6 ay önce çocuğunun dünyaya gelmesinin ardından silahı iş yerine götürdüğünü anlattı.
Gez, tüfeğin dolu olduğunu bilmediğini öne sürerek şu ifadeleri kullandı: "Tüfeğimi yaklaşık 2 yıl önce almıştım. Önceden evde duruyordu. 6 ay önce çocuğum oldu. Eve gelen giden çok olduğundan daha güvenli olur diye işyerime getirdim. Tüfeği en son bir süre önce araziye gittiğimde doldurmuştum. Olay günü tüfeğin dolu olduğunu bilmiyordum. Ben Emirhan'a şaka olsun diye tüfeği doğrulttum. Böyle bir şaka yaptığım için pişmanım."
"KASTEN ÖLDÜRME" SUÇUNDAN TUTUKLANDI
Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Hakkıhan Gez, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Gez, çıkarıldığı mahkeme tarafından "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Emirhan Kabanlı'nın hayatını kaybettiği olayın güvenlik kamerası görüntüleri de soruşturma kapsamında incelemeye alındı.