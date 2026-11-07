Erzurum'da gelinlikçi dükkânında yaşanan silahlı olayda, 23 yaşındaki Emirhan Kabanlı hayatını kaybetti. Esnaf komşusu 43 yaşındaki Hakkıhan G.'nin şakalaşma sırasında boş olduğunu söylediği pompalı tüfeği ateşlemesi sonucu ağır yaralanan Kabanlı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli Hakkıhan G. gözaltına alındı.

Erzurum'da silahlı şaka ölümle bitti

ŞAKALAŞIRKEN POMPALI TÜFEĞİ DOĞRULTTU

Olay, Erzurum'daki Kevelciler Caddesi'nde bulunan bir gelinlikçi dükkânında meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi Hakkıhan G. ile bitişikteki dükkânın sahibi Emirhan Kabanlı, gelinlikçide gülerek sohbet etmeye başladı.

Bir süre sonra dükkândan ayrılmak üzere kapıya yönelen Kabanlı'ya, Hakkıhan G. boş olduğunu söylediği pompalı tüfeği doğrultarak tetiğe bastı.