UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Erzurum'da şakalaşma ölümle bitti! Boş sandığı pompalı tüfekle 23 yaşındaki esnaf komşusunu vurdu

Erzurum'da 23 yaşındaki Emirhan Kabanlı, esnaf komşusu Hakkıhan G.'nin şakalaşırken boş olduğunu düşündüğü pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu hayatını kaybetti. Dehşet anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Erzurum'da şakalaşma ölümle bitti! Boş sandığı pompalı tüfekle 23 yaşındaki esnaf komşusunu vurdu

Erzurum'da gelinlikçi dükkânında yaşanan silahlı olayda, 23 yaşındaki Emirhan Kabanlı hayatını kaybetti. Esnaf komşusu 43 yaşındaki Hakkıhan G.'nin şakalaşma sırasında boş olduğunu söylediği pompalı tüfeği ateşlemesi sonucu ağır yaralanan Kabanlı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli Hakkıhan G. gözaltına alındı.

Video Oynatma İkonu Erzurum'da silahlı şaka ölümle bitti

ŞAKALAŞIRKEN POMPALI TÜFEĞİ DOĞRULTTU

Olay, Erzurum'daki Kevelciler Caddesi'nde bulunan bir gelinlikçi dükkânında meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi Hakkıhan G. ile bitişikteki dükkânın sahibi Emirhan Kabanlı, gelinlikçide gülerek sohbet etmeye başladı.

Bir süre sonra dükkândan ayrılmak üzere kapıya yönelen Kabanlı'ya, Hakkıhan G. boş olduğunu söylediği pompalı tüfeği doğrultarak tetiğe bastı.

Erzurum'da şakalaşırken pompalı tüfeği ateşleyen esnaf, komşusunu vurdu.(Foto: DHA)Erzurum'da şakalaşırken pompalı tüfeği ateşleyen esnaf, komşusunu vurdu.(Foto: DHA)

KARIN BÖLGESİNDEN VURULDU

Tüfeğin ateş alması sonucu karın bölgesinden vurulan Emirhan Kabanlı, iş yerinin kapısı önünde yere yığıldı.

Silah sesinin ardından Hakkıhan G. ve çevredeki esnaf, yaralı gencin yardımına koştu. Ağır yaralanan Kabanlı, özel araçla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan 23 yaşındaki Emirhan Kabanlı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Vurulan esnaf hayatını kaybetti (Foto: DHA)Vurulan esnaf hayatını kaybetti (Foto: DHA)

ŞÜPHELİ POMPALI TÜFEKLE YAKALANDI

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, şüpheli Hakkıhan G.'yi olayda kullanılan pompalı tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, sorgulanmak üzere Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor (Foto: DHA)Olayla ilgili soruşturma devam ediyor (Foto: DHA)

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Emirhan Kabanlı'nın hayatını kaybettiği olay, gelinlikçi dükkânının güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, iş yerinin kapısında bekleyen Kabanlı'ya Hakkıhan G.'nin pompalı tüfeği doğrulttuğu, tetiğe basmasının ardından genç adamın yere yığıldığı anlar yer aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Erzurum'da şakalaşma ölümle bitti! Boş sandığı pompalı tüfekle 23 yaşındaki esnaf komşusunu vurdu-5 Erzurum'da şakalaşma ölümle bitti! Boş sandığı pompalı tüfekle 23 yaşındaki esnaf komşusunu vurdu-6 Erzurum'da şakalaşma ölümle bitti! Boş sandığı pompalı tüfekle 23 yaşındaki esnaf komşusunu vurdu-7
İstanbul'da trafikte kavga! Kadın sürücü otomobilin camına yumruklarla saldırdı
SONRAKİ HABER

Trafikte yol verme kavgası!

 Erken yaşta yüzme öğrenen çocuklar okul sıralarında yaşıtlarından bir adım önde başlıyor!
ÖNCEKİ HABER

Çocuklarda yüzme eğitimi okul başarısını nasıl etkiliyor?
Simla Öğütcü
Simla Öğütcü Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler