Erzurum'da şakalaşma ölümle bitti! Boş sandığı pompalı tüfekle 23 yaşındaki esnaf komşusunu vurdu
Erzurum'da 23 yaşındaki Emirhan Kabanlı, esnaf komşusu Hakkıhan G.'nin şakalaşırken boş olduğunu düşündüğü pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu hayatını kaybetti. Dehşet anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli gözaltına alındı.
Erzurum'da gelinlikçi dükkânında yaşanan silahlı olayda, 23 yaşındaki Emirhan Kabanlı hayatını kaybetti. Esnaf komşusu 43 yaşındaki Hakkıhan G.'nin şakalaşma sırasında boş olduğunu söylediği pompalı tüfeği ateşlemesi sonucu ağır yaralanan Kabanlı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli Hakkıhan G. gözaltına alındı.Erzurum'da silahlı şaka ölümle bitti
ŞAKALAŞIRKEN POMPALI TÜFEĞİ DOĞRULTTU
Olay, Erzurum'daki Kevelciler Caddesi'nde bulunan bir gelinlikçi dükkânında meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi Hakkıhan G. ile bitişikteki dükkânın sahibi Emirhan Kabanlı, gelinlikçide gülerek sohbet etmeye başladı.
Bir süre sonra dükkândan ayrılmak üzere kapıya yönelen Kabanlı'ya, Hakkıhan G. boş olduğunu söylediği pompalı tüfeği doğrultarak tetiğe bastı.
KARIN BÖLGESİNDEN VURULDU
Tüfeğin ateş alması sonucu karın bölgesinden vurulan Emirhan Kabanlı, iş yerinin kapısı önünde yere yığıldı.
Silah sesinin ardından Hakkıhan G. ve çevredeki esnaf, yaralı gencin yardımına koştu. Ağır yaralanan Kabanlı, özel araçla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Hastanede tedavi altına alınan 23 yaşındaki Emirhan Kabanlı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
ŞÜPHELİ POMPALI TÜFEKLE YAKALANDI
Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, şüpheli Hakkıhan G.'yi olayda kullanılan pompalı tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, sorgulanmak üzere Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Emirhan Kabanlı'nın hayatını kaybettiği olay, gelinlikçi dükkânının güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde, iş yerinin kapısında bekleyen Kabanlı'ya Hakkıhan G.'nin pompalı tüfeği doğrulttuğu, tetiğe basmasının ardından genç adamın yere yığıldığı anlar yer aldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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