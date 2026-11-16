Minik Çınar, 4 yaşındayken ilk kez anne dedi. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Henüz 0-3 yaş döneminde eğitimine başlanan Çınar, aldığı bireysel eğitimlerle önemli gelişim gösterdi. Zamanla konuşmaya ve sorulara cevap vermeye başlayan minik Çınar, 4 yaşındayken ilk kez "anne" dedi. Çınar'ın bu iki hecelik sözü, yıllardır evlatlarından gelecek bir kelimeyi bekleyen ailesine tarifsiz bir mutluluk yaşattı. Bir annenin yüreğine dokunan o ilk kelime, ailenin hafızasına unutulmaz bir anı olarak kazındı.

Haber: Tolga Yanık