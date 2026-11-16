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Otizmli Çınar 4 yaşında ilk kez “anne” dedi! Erken eğitimle gelen büyük mutluluk

Konya'da otizm teşhisi konulan 5 yaşındaki Çınar, erken yaşta başladığı eğitimle önemli gelişim gösterdi. Annesine ilk kez seslendiği an, ailesine unutulmaz bir mutluluk yaşattı.

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Otizmli Çınar 4 yaşında ilk kez “anne” dedi! Erken eğitimle gelen büyük mutluluk

Konya'da yaşayan Fatma ve Ali Ateş çiftinin 5 yaşındaki çocukları Çınar'a 2,5 yaşında otizm teşhisi konuldu. Oğullarının iyi bir eğitim alması için SOBE Vakfına başvuran aile, erken eğitimin önemini yakından gördü.

Minik Çınar, 4 yaşındayken ilk kez anne dedi. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Minik Çınar, 4 yaşındayken ilk kez anne dedi. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Henüz 0-3 yaş döneminde eğitimine başlanan Çınar, aldığı bireysel eğitimlerle önemli gelişim gösterdi. Zamanla konuşmaya ve sorulara cevap vermeye başlayan minik Çınar, 4 yaşındayken ilk kez "anne" dedi. Çınar'ın bu iki hecelik sözü, yıllardır evlatlarından gelecek bir kelimeyi bekleyen ailesine tarifsiz bir mutluluk yaşattı. Bir annenin yüreğine dokunan o ilk kelime, ailenin hafızasına unutulmaz bir anı olarak kazındı.

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