Telefonunuzun fenerini gökyüzüne çevirip uzaya bir selam göndermeye hazır mısınız? İnsanlığın uzaydaki en uzak temsilcisi Voyager 1, 18 Kasım 2026 Çarşamba günü Dünya'dan tam bir ışık günü uzaklığa ulaşarak tarihe geçecek. NASA, bu görülmemiş mesafeyi kutlamak için 17 Kasım Salı günü tüm dünyayı el fenerleri ve telefon ışıklarıyla gökyüzüne bakmaya çağırıyor.

Neredeyse yarım asırdır karanlıkta yol alan uzay aracının kıracağı bu rekor, ışığın bile boşlukta 24 saatte alabildiği yaklaşık 25,9 milyar kilometrelik devasa bir mesafeye denk geliyor. Saniyede 299.792.458 metre hızla hareket eden radyo sinyallerinin bile Dünya'dan çıkıp araca ulaşması artık en az bir tam gün sürecek. Kutlamanın bir gün önceden, yani 17 Kasım'da yapılmasının arkasındaki ilginç neden de tam olarak bu 24 saatlik iletişim gecikmesi.

GÖKYÜZÜNE "VGR" YAZMAK İÇİN NE YAPMALISINIZ?

NASA'nın "Shine Bright for Voyager's Light-Day" adını verdiği küresel etkinliğe katılmak için özel bir teleskoba ya da gelişmiş bir donanıma ihtiyacınız yok. Bir el feneri, ışıklı çubuk ya da akıllı telefonunuzun ışığını gökyüzüne doğrultup Voyager'ın kısaltması olan "VGR" harflerini Morse koduyla göndermeniz yeterli.

KOZMİK SELAMLAMA PROTOKOLÜ VGR'Yİ MORS KODUYLA GÖNDERİN Özel teleskop gerekmiyor. Telefonunuzun ya da el fenerinizin ışığını gökyüzüne doğrultun ve Voyager 1'in kısaltmasını üç parçalı bir ışık ritmiyle gönderin. V harfi Üç kısa ve bir uzun ışık G harfi İki uzun ve bir kısa ışık R harfi Bir kısa, bir uzun ve bir kısa ışık

Katılımcıların işini kolaylaştırmak isteyen uzay ajansı, bu dizilimi otomatik olarak oynatan dijital bir rehber araç da hazırladı.

FENER IŞIĞI GERÇEKTEN VOYAGER 1'E ULAŞACAK MI?

Gökyüzüne tutulan bir telefon ışığının 25,9 milyar kilometre ötedeki bir uzay aracı tarafından görülmesi fiziksel olarak mümkün değil. Işık kaynağından çıkan fotonlar uzayda ilerledikçe çok geniş bir alana yayılıyor ve bu dev mesafe boyunca o kadar seyrekleşiyor ki tespit edilebilir bir sinyal oluşturamıyor. Üstelik Voyager 1'in üzerinde bu tür ışık mesajlarını algılayabilecek bir donanım da bulunmuyor.

Bu nedenle etkinlik gerçek bir iletişim denemesi değil, tamamen sembolik bir selamlama anlamı taşıyor. NASA bu küresel buluşmayı,

Basit bir hareket. Paylaşılan bir an. İnsanlığın ulaştığı en uzak noktanın kutlaması

sözleriyle özetliyor.

YARIM ASIRLIK YOLCULUĞUN SON DÜZLÜĞÜ MÜ?

1977 yılında ikizi Voyager 2 ile birlikte uzaya fırlatılan Voyager 1, ilk olarak Jüpiter ve Satürn'ün yakınından geçerek Güneş Sistemi'nin dış bölgelerine dair eşsiz veriler topladı. İkizi Voyager 2 ise rotasını buz devi gezegenlere çevirdi. Voyager 1, Ağustos 2012'de Güneş'in manyetik alanı ve plazmasının oluşturduğu devasa balonun sınırı olan heliopozu aşarak yıldızlararası uzaya çıkan ilk insan yapımı nesne unvanını aldı.

Ancak 50 yıla yaklaşan bu yolculuk, uzay araçlarını ciddi şekilde yormuş durumda. Enerji kaynakları giderek azalan Voyager 1 ve Voyager 2'yi hayatta tutmak isteyen mühendisler, son yıllarda araçlardaki bazı bilimsel cihazları ve sistemleri kapatmak zorunda kaldı. Yine de her şey planlandığı gibi giderse iki aracın da 2030'lu yıllara kadar NASA'nın Derin Uzay Ağı ile radyo bağlantısını sürdürmesi bekleniyor.

DÜNYA'DAN KOZMOSA BIRAKILAN ALTIN PLAKLAR

Voyager araçlarının enerjisi tamamen tükendiğinde ve Dünya ile iletişimleri koptuğunda bile hikayeleri sona ermeyecek. Her iki uzay aracının gövdesinde, "Golden Records" adı verilen altın kaplama fonograf plakları yer alıyor.

Başka uygarlıklara insanlığı tanıtmak amacıyla hazırlanan bu plaklar; Dünya'daki yaşam çeşitliliğini, bilimsel birikimi ve farklı kültürleri anlatan ses kayıtları ile görüntüler içeriyor. Adeta uzayın derinliklerine bırakılmış şişe içindeki bir mesajı andıran bu plaklar, araçlarla birlikte sonsuz yolculuğuna devam edecek. Elbette dünya dışı uygarlıklara böyle bir adres bırakmanın doğru olup olmadığı, bilim dünyasında ayrı bir tartışma konusu olmayı sürdürüyor.