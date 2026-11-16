Mahkeme otomobili silah sayarak sürücüye 28 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası verdi.

OTOMOBİL SİLAH SAYILDI

Ergani Ağır Ceza Mahkemesi, aracı silah sayarak tutuklu Muhammed Mustafa Can'ı 'kasten öldürme' ve 'yaralama' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Kararı oy birliğiyle alan mahkeme heyeti, cezayı önce müebbete, sonra ise 28 yıl 4 ay 25 güne indirdi. Türkiye'de ölümlü trafik kazasında bir ilke imza atılırken sanığın avukatı Bölge İstinaf Mahkemesine itirazda bulundu. Kararın istinaf ve Yargıtay tarafından onanması hâlinde yerel mahkemenin verdiği karar emsal niteliğinde olacak.

'KARAR TRAFİKTE CAYDIRICILIĞI ARTIRABİLİR'

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ömer Ergün, kararın benzer trafik ihlallerinin önlenmesi açısından önemli bir örnek oluşturabileceğini belirterek, "Mahkeme kararları doğrudan kanun niteliği taşımaz. Ancak özellikle üst mahkemeler tarafından onanan kararlar diğer yargılamalara yol gösterir. Hız yapmak ve drift atmak gibi tehlikeli davranışlar, bilinçli taksir veya olası kast kapsamında değerlendirilebilir. Trafik güvenliği aynı zamanda yaşam hakkının da korunması anlamına gelir. Sürücüler trafikte yalnızca kendi can güvenliklerinden değil, diğer insanların yaşamlarından da sorumludur. Ağır cezalar, caydırıcılık açısından önemli bir işlev üstleniyor. Yaptırımlar, hem suçluların benzer eylemleri tekrarlamasını önlemeyi hem de toplumda trafik kurallarına uyma bilincini güçlendirmeyi amaçlamalı. Karar, üst mahkemelerce onanırsa benzer olaylarda emsal niteliği taşıyacaktır" dedi.

Haber: Hüseyin Kaçar