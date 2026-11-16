Drift dehşetinde emsal karar! Otomobil silah sayıldı, sürücüye 28 yıl 4 ay 25 gün hapis
Diyarbakır'da alkollü olarak direksiyon başına geçip drift atarken çarptığı 17 yaşındaki Muhammed Ali Kalkan'ın ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü, “kasten öldürme” suçundan 28 yıl 4 ay 25 gün hapis cezasına çarptırıldı. Üst mahkemeler kararı onarsa karar emsal niteliği taşıyacak.
Diyarbakır'da 17 yaşındaki Muhammed Ali Kalkan'ın ölümüyle sonuçlanan trafik kazasında Ergani Ağır Ceza Mahkemesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Kalkan'a çarparak ölümüne yol açan ehliyetsiz sürücü Muhammed Mustafa Can'a (18), kasten öldürme suçundan 28 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası verildi.
DRİFT ATARKEN ÇARPTI
Ergani İlçe Devlet Hastanesinin önünde geçtiğimiz nisan ayında meydana gelen korkunç olayda, lise son sınıf öğrencisi ehliyetsiz sürücü Muhammed Mustafa Can, akrabasının otomobilini izinsiz alarak okula gitti. Hastane caddesinde drift atan sürücü, direksiyon hâkimiyetini kaybederek okula gitmek üzere kaldırımda yürüyen 17 yaşındaki Muhammed Ali Kalkan ile 11 yaşındaki Ahmet Çınar Üstü'ne çarptı.
Sürücü olay yerinden kaçarken çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan çocuklardan ağır yaralı olan Muhammed Ali, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kaçan sürücü kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı. Ergani Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, ehliyetsiz sürücünün hız yaparak drift attığı anların güvenlik kameralarına yansıdığı tespit edildi. Sürücü Muhammed Mustafa Can hakkında 'kasten öldürme ve yaralama' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
1,03 PROMİL ALKOLLÜ
Sürücü Muhammed Mustafa Can'ın kazanın ardından olay yerinden kaçtığı ve saat 10.00 sıralarında yakalandığı belirtildi. Yakalanmasının ardından alkolmetre cihazıyla yapılan ölçümde 0,73 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücünün, Adli Tıp kabulünde yer alan, alkolün kanda saatte 0,15 promil azaldığı yönündeki bilimsel veriler dikkate alınarak kaza anında en az 1,03 promil alkollü olduğu değerlendirildi.
Şüpheli Muhammed Mustafa Can savunmasında, otomobili akrabasından habersiz aldığını ve ehliyetinin bulunmadığını kabul etti. Olay sırasında gözlerinin karardığını söyleyen şüpheli, "Bir kız çocuğu aracın önüne atladı, ben de ona çarpmamak için manevra yaptım ve el frenini çektim. Aracın zikzak yapması bundandır. Kendime geldiğimde araç devrilmiş vaziyetteydi. İki kişi dışarıda yerde yatıyordu. Gece iki bardak alkol almıştım. Pişmanım, olası kastla çarpmadım" diyerek beraatini istedi.
OTOMOBİL SİLAH SAYILDI
Ergani Ağır Ceza Mahkemesi, aracı silah sayarak tutuklu Muhammed Mustafa Can'ı 'kasten öldürme' ve 'yaralama' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Kararı oy birliğiyle alan mahkeme heyeti, cezayı önce müebbete, sonra ise 28 yıl 4 ay 25 güne indirdi. Türkiye'de ölümlü trafik kazasında bir ilke imza atılırken sanığın avukatı Bölge İstinaf Mahkemesine itirazda bulundu. Kararın istinaf ve Yargıtay tarafından onanması hâlinde yerel mahkemenin verdiği karar emsal niteliğinde olacak.
'KARAR TRAFİKTE CAYDIRICILIĞI ARTIRABİLİR'
Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ömer Ergün, kararın benzer trafik ihlallerinin önlenmesi açısından önemli bir örnek oluşturabileceğini belirterek, "Mahkeme kararları doğrudan kanun niteliği taşımaz. Ancak özellikle üst mahkemeler tarafından onanan kararlar diğer yargılamalara yol gösterir. Hız yapmak ve drift atmak gibi tehlikeli davranışlar, bilinçli taksir veya olası kast kapsamında değerlendirilebilir. Trafik güvenliği aynı zamanda yaşam hakkının da korunması anlamına gelir. Sürücüler trafikte yalnızca kendi can güvenliklerinden değil, diğer insanların yaşamlarından da sorumludur. Ağır cezalar, caydırıcılık açısından önemli bir işlev üstleniyor. Yaptırımlar, hem suçluların benzer eylemleri tekrarlamasını önlemeyi hem de toplumda trafik kurallarına uyma bilincini güçlendirmeyi amaçlamalı. Karar, üst mahkemelerce onanırsa benzer olaylarda emsal niteliği taşıyacaktır" dedi.
Haber: Hüseyin Kaçar