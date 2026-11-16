Migros Jacobs kampanyasının 10 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen çekiliş sonuçları belli oldu. Apple iPad 11 inç Wi-Fi 128 GB, Segway Ninebot elektrikli scooter, Ninja kahve makinesi, Ninja Shark gıda karıştırıcı, Bialetti Moka Express, JBL Go 4 Bluetooth hoparlör ve Stanley termos kazanan asil ve yedek talihliler açıklandı. Toplam 10 bin 346 katılımın gerçekleştiği çekilişte, asil talihlilerin en geç 1 Aralık 2026, yedek talihlilerin ise en geç 16 Aralık 2026 tarihine kadar gerekli başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

Çekilişi kazanan asil ve yedek talihliler ise şu şekilde:

ASİL TALİHLİLER

ÖDÜL TALİHLİLER Apple 11-inch iPad Wi-Fi 128GB - Silver Aylin Uhsan • Hilal Nur Durukan • Emrah Özdem SEGWAY Ninebot E2 II 450 W 20 km Menzil Elektrikli Scooter Eda Nur Dinç • İsmail Uzel Bayraktar • Yalçın Duyar • Seyfettin Çehreçekmek • Müzeyyen Keskin Ninja Prestige Dualbrew Filtre ve Kapsül Kahve Makinesi Ceren Özdel • Ayşe Aşan • Süleyman Mammedhanpov • Hakan Yurtseven • Selim Aydın Ninja Shark Gıda Karıştırıcı Tevfik Apaydın • Hasan Yeşil • Neslihan Küçük • Ali Cemil Alan • Hazret Baş Bialetti - Moka Express: 3 Cups Ocak Üstü Espresso Pişirici - 130ml Müzeyyen Subaşı • Leyla Fatoğlu • Adem Avcı • Beril Şahin • Gürtüz Özkan • Oğuzhan Akarsu • Yağmur Sarcak • Hasan Öğez • Muaz Çetinkaya • Yaren Duyanç • Hamza Yılmaz • Vedat Aksoy • Fulya Şahin • Serkan Sırrı Sağa • Serap Doğan JBL Go4 Bluetooth Hoparlör Irmak Eren • Mustafa Can • Nermin Lert • Berk Akgün • Muhammed Büyüktaramuklu • Hafize Çınar • Halil Tekin Aydın • Hanife Özge Arı • Seren Savaş • Kaan Çağatay STANLEY The Transit FlipTop Mug 0,35 lt - gri Sinem Kartal • Cemre Yeşilkaya • Azra İnci • Hüseyin Akbaş • Melek Akçaynak • Eren Ege • Anıl Duran • Elif Manas • Müge Bürkbaşı • Kübra Gamze Önam • Sertaç Keserikler • Süleyman Akgül • Nuriye Burçak Akbulut • Ayşe Akçay • Ayfer Otu

YEDEK TALİHLİLER

ÖDÜL TALİHLİLER Apple 11-inch iPad Wi-Fi 128GB - Silver 1. Mehmet Yer • 2. Süreyya Hilmi Türkay • 3. Serhat Kılıçka SEGWAY Ninebot E2 II 450 W 20 km Menzil Elektrikli Scooter 1. Tugay Kara • 2. Serkan Aslan • 3. Sena Parlak • 4. Kadir Emek • 5. Rabia Özer Ninja Prestige Dualbrew Filtre ve Kapsül Kahve Makinesi 1. Özge Uğur Dolu • 2. Müge Coşkun • 3. Şefik Eryılmaz • 4. Merve Naz Balcı • 5. Bülent Saral Ninja Shark Gıda Karıştırıcı 1. Türker Oldu • 2. Adil Deveboynu • 3. Aylin Seçil • 4. Nurbağül Başer • 5. Derya Gün Bialetti - Moka Express: 3 Cups Ocak Üstü Espresso Pişirici - 130ml 1. Didem Kara • 2. Arzu Okadan • 3. Seçkin Tanrımalı • 4. Berfu Sürgmez • 5. Perran Şafak • 6. Sezer Kuyumcu • 7. Eda Baran • 8. Serkan Şahbaz • 9. Hasan Öztürk • 10. Mehmet Murat Dilber • 11. Sehergül Sezer • 12. Bora Kuruğan • 13. Yunus Emre Kuş • 14. Hüseyin Akbürk • 15. Mehmet Sezgin JBL Go4 Bluetooth Hoparlör 1. Ali Çıtırak • 2. Damla Kurt • 3. Alayna Yavuz • 4. Ahmet Kurt • 5. Onur Düz • 6. Fatih Yılmazoğlu • 7. Osman Aydınhan • 8. Tuna Özer • 9. Duygu Uçar • 10. Şefik Yekta Ersoy STANLEY The Transit FlipTop Mug 0,35 lt - gri 1. Hakan Erbasoğlu • 2. Emrah Kemal Şahin • 3. Gürkan Tosagül • 4. Derya Uçan • 5. Arif Emre Eriş • 6. Elif Tek • 7. Mehmet Çakırbay • 8. Arif Güngör • 9. Abdullah Efe • 10. Serap Gümüş Güngen • 11. Ayşe Toper • 12. Ahmet Solakoğlu • 13. Ela Nur Apaydın • 14. Şevval Durdu • 15. Ömer Armağan



Bu kampanya MPİ'nin 14.09.2026 tarihli ve E-58259698-255.01.02-96880 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 10.11.2026 tarihinde yapılan çekilişe 10.246 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 1.12.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 16.12.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Migros Ticaret A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 30.12.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.