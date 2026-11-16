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Bursa'da feci kaza! 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Sudenaz Yiğit hayatını kaybetti

Bursa'nın Karacabey ilçesinde hafif ticari aracın TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Sudenaz Yiğit yaşamını yitirdi. Genç öğrencinin ölümü büyük üzüntü yaratırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bursa'da feci kaza! 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Sudenaz Yiğit hayatını kaybetti

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazası, genç bir hayatı sonlandırdı. TIR'a çarpan hafif ticari araçta bulunan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Sudenaz Yiğit, yaşamını yitirdi. Kazada 3 kişi de yaralandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde hafif ticari araç, TIR'a çarptı. (Fotoğraflar: DHA)Bursa'nın Karacabey ilçesinde hafif ticari araç, TIR'a çarptı. (Fotoğraflar: DHA)Kaza, dün saat 01.00 sıralarında Bursa-İzmir kara yolu Seyran Mahallesi Kavşağı'nda yaşandı. Murathan M.A. yönetimindeki hafif ticari araç, Zafer A. idaresindeki TIR'a çarptı.

Üniversite öğrencisi Sudenaz Yiğit (20), hastanede hayatını kaybetti.Üniversite öğrencisi Sudenaz Yiğit (20), hastanede hayatını kaybetti.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Çarpışmada araçtaki 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Sudenaz Yiğit, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Uludağ Üniversitesi Karacabey Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojileri Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Sudenaz Yiğit'in ölümü büyük üzüntü yarattı.

TIR sürücüsü Zafer A. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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